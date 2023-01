"Bringt alles mit": FC Bayern schnappt sich Yann Sommer

IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer schließt sich dem FC Bayern an

Der FC Bayern hat Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag. In München unterschreibt der 34-Jährige einen Vertrag bis 2025.

Bereits am Donnerstag hat der Routinier am Training der Münchner teilgenommen. Die Reise zum Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am Freitag hat er mit antreten.

"Yann Sommer ist eine wertvolle Verstärkung für uns, weil er international sehr erfahren ist und auch die Bundesliga bereits seit vielen Jahren kennt. Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte: "Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren. Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten."

Sommer sei "ein spielender Torwart und passt mit seinem Ehrgeiz und seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft. Ich möchte mich bei Borussia Mönchengladbach für die konstruktiven Verhandlungen bedanken", so Brazzo weiter.

Sommer bedankt sich bei Gladbach

Sommer selbst betonte: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Bayern. Es ist ein großer Klub mit Power, wir haben oft gegeneinander gespielt - ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins. Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein."

Der Schlussmann richtete sich auch an seinen Ex-Klub Gladbach. "Ich möchte mich bei Borussia Mönchengladbach für achteinhalb großartige Jahre bedanken und dafür, dass dieser Transfer möglich wurde", hob der Schweizer hervor.

Lange hat der FC Bayern gesucht, am Ende ist die Entscheidung auf Yann Sommer gefallen. Der 34-Jährige kommt für kolportierte acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. Weitere 1,5 Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen den Besitzer wechseln.

Konkret soll eine Million Euro fällig werden, wenn der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt, je 250.000 Euro müssen bei einem Triumph im DFB-Pokal oder der Champions League nachgelegt werden. Das enthüllte die "Bild".

Gladbach findet Sommer-Nachfolger

Der Schweizer Schlussmann war nach wochenlangem Tauziehen um die Höhe der Ablösesumme am Mittwochabend bereits nach München gereist, um dort die letzten Details zu klären. Beim FC Bayern ist Yann Sommer als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer eingeplant.

Der Kapitän hatte sich bei einem Skiunfall im Dezember einen Unterschenkelbruch zugezogen. In der kommenden Saison dürfte es somit zu einem neuen Zweikampf um den Stammplatz im Tor des FC Bayern kommen.

Währenddessen ist in Gladbach die Suche nach einem Sommer-Nachfolger abgeschlossen. Die Borussia verpflichtet Sommers Nationalmannschaftskollegen Jonas Omlin.