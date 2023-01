FC Bayern angeblich "sehr aktiv" bei Kai Havertz

IMAGO/Katie Chan

Kai Havertz steht beim FC Bayern mal wieder hoch im Kurs

Spektakulärer Transfer-Hammer in Arbeit? Angeblich bemüht sich der FC Bayern einmal mehr um die Dienste von Kai Havertz.

Kai Havertz ist beim FC Bayern so etwas wie ein Dauerthema. Bevor der Nationalspieler im Sommer 2020 seine Zelte bei Bayer Leverkusen abbrach und sich für eine Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro in Richtung FC Chelsea verabschiedete, galt der deutsche Rekordmeister als hochgradig interessiert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigte die Gedankenspiele sogar.

Und auch in den vergangenen zwei Jahren sollen die Münchner den 23 Jahre alten Offensivakteur nicht aus den Augen verloren haben.

Glaubt man dem französischen Portal "Mediafoot", könnte bald Bewegung in die Personalie kommen. Demnach sei der FC Bayern hinter den Kulissen "sehr aktiv" in der Causa Havertz. Auch die "tz" spekuliert über ein aufflammendes Interesse an der Säbener Straße.

Bei Chelsea gilt Havertz spätestens im kommenden Sommer als Verkaufskandidat. Der englische "Telegraph" sowie "The Athletic" vermeldeten zuletzt, der sportlich kriselnde Londoner Klub wolle einige Großverdiener des aktuellen Kaders loswerden - darunter auch Havertz.

Wäre Kai Havertz eine Verstärkung für den FC Bayern?

Frisches Geld aus möglichen Deals könnten die Blues gut gebrauchen. Gleich fünf Neuzugänge fanden in der Winter-Transferperiode bisher ihren Weg an die Stamford Bridge, darunter der Ukrainer Mykhaylo Mudryk von Schachtar Donezk für bis zu 100 Millionen Euro.

Havertz gehört beim FC Chelsea zwar zum erweiterten Stammpersonal. Auf eine Leistungsexplosion des gebürtigen Aacheners wartet man in London allerdings noch. In 26 Pflichtspielen 2022/2023 steht er bei sechs Treffern und einer Torvorlage.

Bei der WM in Katar kam Havertz in zwei Gruppenspielen des DFB-Teams zum Einsatz. Beim 4:2 gegen Costa Rica erzielte er als Joker zwei Treffer.