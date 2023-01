Sommer-Nachfolger schon in Gladbach angekommen

IMAGO/Markus Ulmer

Der neue und der alte Gladbach-Torhüter: Jonas Omlin (l.) und Yann Sommer, den es zum FC Bayern zieht

Torwart-Wechsel bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach: Die Niederrheiner stehen unmittelbar vor der Verpflichtung von Schlussmann Jonas Omlin. Damit reagiert Gladbach auf den Abschied von Yann Sommer zum FC Bayern.

Yann Sommers Nachfolger steht bei Borussia Mönchengladbach in den Startlöchern: Jonas Omlin reiste am Donnerstagmorgen mit dem Flugzeug von Zürich nach Düsseldorf, wie "Bild" berichtet. Der Schweizer wurde dabei von seinem Berater Jose Noguea begleitet, gemeinsam ging es anschließend mit dem Auto in Richtung Borussia Park.

In Mönchengladbach steht nun der obligatorische Medizincheck an, ehe der Transfer wohl auch von Seiten des Bundesligisten offiziell bestätigt wird. Möglich, dass der Neuzugang sogar am Nachmittag bei der Trainingseinheit von Cheftrainer Daniel Farke mitwirken könnte. Um 15:45 Uhr plant die Borussia "Bild" zufolge eine bislang geheime Einheit.

Möglich ebenfalls, dass der 29 Jahre alte Schlussmann schon am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) im Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen zwischen den Pfosten stehen könnte. Gleiches gilt wohl für Yann Sommer, der sich am Mittwochabend seinerseits auf den Weg nach München gemacht hatte, um den seinen Transfer zum FC Bayern zu finalisieren.

Omlin und Sommer kennen sich bestens

Omlin wechselt vom französischen Erstligisten Montpellier HSC, zu dem er im Sommer 2020 gekommen war. Sein Arbeitspapier beim aktuellen Tabellenfünfzehnten der Ligue 1 war ursprünglich noch bis 2024 datiert gewesen. Laut "Blick" unterzeichnet er bei der Borussia nun einen Vertrag bis 2027, die Ablöse soll nach "Bild"-Angaben neun Millionen Euro betragen.

Der neue und der alte Gladbach-Torwart kennen sich derweil gut aus gemeinsamer Zeit bei der Schweizer Nationalmannschaft. Sommer ist seit Jahren die Nummer eins der Nati, Omlin kommt bislang immerhin auf vier A-Länderspiele. Für die WM war er von Nationaltrainer Murat Yakin zwar nominiert gewesen, ging hinter Yann Sommer und BVB-Torwart Gregor Kobel aber als Nummer drei ins Turnier und blieb ohne Einsatz.