Eintracht Frankfurt hat Ndicka-Ersatz an der Angel

William Pacho (r.) steht ganz oben auf der Wunschliste bei Eintracht Frankfurt

Im Sommer könnte Eintracht Frankfurt ein größerer Umbruch bevorstehen. Viele Leistungsträger wie Innenverteidiger Evan Ndicka wecken das Interesse anderer Vereine. Um sich auf den drohenden Abgang des Abwehrchefs vorzubereiten, könnte nun ein Nationalspieler Ecuadors den Weg an den Main finden.

Es liegt in den kommenden Monaten viel Arbeit vor SGE-Sportvorstand Markus Krösche. Besonders die auslaufenden Verträge von Daichi Kamada und Evan Ndicka sind der Eintracht ein Dorn im Auge. Doch während die Hoffnungen auf einen Verbleib des Japaners gegen Null tendieren, ist man in Frankfurt noch verhalten optimistisch, dass der Abwehrchef dem Bundesligisten die Treue schwört.

Um sich dennoch für alle Eventualitäten abzusichern, ist Krösche bereits auf der Suche nach einer möglichen Verstärkung für die Innenverteidigung. Dabei soll der Europa-League-Sieger ganz besonders auf William Pacho von Royal Antwerpen aufmerksam geworden sein. Das berichtet "Sport1".

Eintracht Frankfurt: Scheitert der Wechsel an der Ablöse?

Demnach soll der ecuadorianische Nationalspieler seinen Wechselwunsch im Sommer bei den Eintracht-Bossen bereits hinterlegt haben. Die Vorstellungen der beiden Klubs über eine Ablösesumme für den 21-Jährigen sollen derzeit aber noch zu weit auseinander liegen, so der Sportsender weiter.

Wie die "Frankfurter Rundschau" erfahren haben will, soll Antwerpen derzeit eine Summe von rund 15 Millionen Euro für den Abwehrchef des belgischen Spitzenteams aufrufen. Bislang habe der Tabellenvierte der Bundesliga aber nur ein Angebot in Höhe von rund elf Millionen Euro unterbreitet. Der Ausgang der Verhandlungen sei deshalb noch offen, heißt es.

Auswirkungen auf eine Vertragsverlängerung von Ndicka habe ein Pacho-Transfer aber nicht. Laut Informationen von "Sport1" soll der Poker um einen Verbleib des französischen Verteidigers weitergehen. Sollte dieser nicht das gewünschte Ergebnis bringen, hätte die Eintracht mit dem sechsfachen Nationalspieler aber einen prädestinierten Ersatz an der Angel.

Bereits im Sommer 2021 stand der großgewachsene Defensivakteuer kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga. Zu diesem Zeitpunkt kickte Pacho noch in seiner Heimat bei Independiente. Doch im letzten Moment nahm Gladbach Abstand von einer Verpflichtung. Nun könnte der Versuch, in Deutschland Fuß zu fassen, also doch noch gelingen.