Ryerson über BVB-Lockruf: "Da konnte ich nicht nein sagen"

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Julia Ryerson wechselte von Union Berlin zum BVB

Aus dem Nichts brachte der BVB mit Julian Ryerson am Dienstag den ersten Neuzugang dieser Transferperiode unter Dach und Fach. In seinem ersten Interview im Trikot der Schwarz-Gelben erklärte der von Union Berlin gekommene Rechtverteidiger jetzt, warum er sich für einen Wechsel entschied und welche Ziel er mit Borussia Dortmund erreichen will.

Lange hatte der BVB in Sachen Wintertransfers die Füße stillgehalten, bevor der Klub durch die Verletzung von Rechtsverteidiger Thomas Meunier im Trainingslager zum Handeln gezwungen wurden. Mit der Verpflichtung von Julian Ryerson am Dienstag war die Suche nach einem Ersatz aber recht schnell abgehakt.

Eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund fünf Millionen Euro machte die schnelle Verkündung des Deals möglich. Am Donnerstag präsentierte sich der Neuzugang von Union Berlin dann erstmals den Fans der Schwarz-Gelben auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal.

Ryerson will mit dem BVB Titel gewinnen

Dort verriet der 25-Jährige, dass ihm die Entscheidung zum BVB zu wechseln nicht schwergefallen ist. "Dortmund ist ein Riesenklub. Sportlich ist es ein Schritt nach oben für mich. Aber auch der gute Eindruck, den der BVB auf mich gemacht hat, als ich hier mit Union zu Gast war, war eindrucksvoll. Da konnte ich einfach nicht nein sagen", geriet der norwegische Nationalspieler regelrecht ins Schwärmen.

In Dortmund könne man sich auf einen echten Kämpfer freuen, ließ Ryerson verlauten, der sein Spiel als "intensiv und aggressiv" beschreibt. "Ich gehe das ganze Spiel die Linie hoch und runter und werde alles geben", fuhr der flexibel einsetzbare Defensivakteur fort.

Seine größten Qualitäten bescheinigte sich der 15-fache Nationalspieler zwar auf den Position des Außenverteidigers, grundsätzlich habe er in seiner Karriere aber "schon überall gespielt".

Während seiner Vertragslaufzeit bis 2026 beim BVB setzt sich Ryerson einige Ziele. "Ich will hier sportlichen Erfolg haben. Einen Titel zu gewinnen wäre etwas ganz Großes für mich. Darum sind wir Fußballer, wir wollen immer gewinnen", berichtete er über seine Ambitionen.