"Sind in Kontakt": Reis macht Hoffnung auf Schalke-Transfers

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Thomas Reis hat mit dem FC Schalke 04 die Mission Klassenerhalt vor sich

Für ähnlich viel Enttäuschung wie die Bundesliga-Hinrunde sorgte bislang auch die Winter-Transferperiode des FC Schalke 04. Die Hoffnung, im Januar den Kader so mit Neuzugängen verstärken zu können, dass der Klassenerhalt in greifbare Nähe rückt, ist verflogen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Frankfurt machte Cheftrainer Thomas Reis den Schalke-Fans immerhin leise Hoffnung auf weitere Transfers.

Bislang hat der FC Schalke 04 nur zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit Niklas Tauer von Mainz 05 und Jere Uronen aus Brest, hat das Schlusslicht der Bundesliga zwei Verstärkungen für die anfällige Defensive gefunden.

Zu wenig, meinen die Schalker Fans, die sich mehr neue Qualität für den Kader der Knappen erhofften. Besonders offensiv sind die Möglichkeiten der Gelsenkirchener nach der Kreuzbandverletzung von Stürmer Sebastian Polter überschaubar.

Doch auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18:30) ließ Cheftrainer Thomas Reis verlauten, dass es dennoch Hoffnung auf weitere Verstärkungen gibt. "Wir sind mit einigen Spielern noch in Kontakt", stellte der Ex-Bochumer klar.

FC Schalke 04: Reis hofft auf Michael Frey

Einer dieser Profis könnte Michael Frey von Royal Antwerpen sein. Mit dem ehemaligen Nürnberger sollen die Verhandlungen bereits laufen, spruchreif sei aber noch nichts. "Vielleicht kann man ihn irgendwann begrüßen. Er wäre eine Alternative für das Sturmzentrum", verriet der 49-Jährige.

Bei den eigenen Fans hofft Reis auf mehr Verständnis, dass nicht jeder Spieler, an dem die Knappen interessiert sind, auch in Gelsenkirchen aufschlägt. "Ich kann den handelnden Personen, da beziehe ich mich ein, keinen Vorwurf machen. Wir haben mit einigen Spielern gesprochen. Es gibt manchmal Gründe, warum es mit Verpflichtungen nicht klappt", erklärte er.

Mit Blick auf die anstehenden Aufgabe in der Bundesliga, wolle sich der Coach deshalb "auf das Team konzentrieren, das da ist". Man gehe euphorisch in die Restrunde und haben nichts zu verlieren, betonte Reis.