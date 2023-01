Ex-Nationalspieler mit düsterer BVB-Prognose

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Edin Terzic und dem BVB steht eine herausfordernde Rückrunde bevor

Nach einem Halbjahr mit vielen Tiefen und nur wenigen Höhen steht der BVB vor der am kommenden Wochenende beginnenden Saisonfortsetzung besonders unter Druck. Ex-Nationalspieler Markus Babbel glaubt nicht, dass die Dortmunder ihre Probleme alle in den Griff bekommen und prophezeit den Schwarz-Gelben einige komplizierte Monate.

Der BVB habe "einige Baustellen" und wirke auf ihn "nicht wirklich harmonisch", urteilte Babbel im "ran"-Interview über die Borussia, die vor dem Start der Bundesliga nur auf Tabellenplatz sechs liegt und bereits neun Zähler Rückstand auf Branchenprimus Bayern München hat.

Er glaube zwar, dass die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben die Probleme durchaus erkannt haben: "Aber sie wissen noch nicht so recht, wie sie sie lösen sollen."

Probleme in Dortmund hat Babbel sowohl auf als auch abseits des Platzes erkannt. Hinter den Kulissen stünden dem Klub schon zeitnah einige schwierige Entscheidungen ins Haus, verwies der Ex-Nationalspieler etwa auf die auslaufenden Verträge der Führungsspieler Marco Reus und Mats Hummels.

"Das sind herausragende Persönlichkeiten, zwei Gesichter dieses Vereins und absolute Leistungsträger dieser Mannschaft – wenn sie denn fit sind. Aber gerade Reus ist häufig verletzt. Und beide sind Top-Verdiener. Was machst du als Klub also jetzt mit solchen Personalien?", stellte der frühere Nationalspieler die Frage, die sich auch Sebastian Kehl und Co. bald stellen müssen.

Problematisch wird die Situation laut Babbel vor allem dann, wenn man bedenkt, dass ein Spieler wie Mats Hummels besser ist als die neu verpflichteten Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Hummels sei in Top-Form "immer noch besser ist als die anderen beiden. Das ist eine extrem verzwickte Situation und ich bin gespannt, wie Edin Terzic diese lösen wird".

Babbel sieht ein "internes Problem" beim BVB

Auch beim Trainer sehe er "Druck auf dem Kessel", meinte Babbel. Terzic sei "gefühlt der 25. Trainer, der sich bei Borussia Dortmund versucht und es läuft wieder nicht – obwohl man sich klipp und klar auf ihn festgelegt hat".

Alleinverantwortlich für die durchwachsenen Auftritte ist Terzic in Babbels Augen aber nicht. Vielmehr hat er bei den Schwarz-Gelben ein grundlegendes Problem erkannt. "Dortmund hat irgendwie ein internes Problem, dass es keiner schafft, die Jungs zum Laufen zu bringen. Sie sind mir auch viel zu häufig verletzt. Irgendwas scheint mir da nicht zu stimmen", sagte der ehemalige Profi.

Aus diesem Grund sei er auch "gespannt", ob der BVB es in dieser Saison "überhaupt in die Champions League" schafft.