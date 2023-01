Nagelsmanns wichtigster Monat als Bayern-Coach

IMAGO/Philippe Ruiz

Julian Nagelsmann und der FC Bayern stehen vor wegweisenden Wochen

Am Freitag beginnen für den FC Bayern die Wochen der Wahrheit. Acht Pflichtspiele binnen 29 Tagen, darunter das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain, stellen die Weichen für den Rest der Saison. Für Trainer Julian Nagelsmann ist es der wohl wichtigste Monat in seiner bisherigen Zeit beim Rekordmeister.

Nach zehn Pflichtspiel-Siegen am Stück will der FC Bayern am Freitagabend gegen RB Leipzig (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) direkt Stärke demonstrieren.

"Leipzig ist schon einer unserer Hauptkonkurrenten um den Meistertitel - wir wollen nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch punkte-mäßig weiter davonziehen", kündigte Dauerbrenner Thomas Müller im Vorfeld des Top-Duells an.

Nach zwei Monaten Pause kann das bislang in 15 Pflichtspielen nur einmal von RB gewonnene Duell gleich Aufschluss darüber geben, ob die Bundesliga nach zuletzt zehn Bayern-Titeln am Stück diesmal vielleicht spannend wird.

Und ebenso, ob der deutsche Branchenführer für die Herausforderungen der kommenden vier Wochen gerüstet ist.

Knüppelhartes Programm für den FC Bayern

Mindestens fünf der acht anstehenden Partien sind echte Gradmesser für den FC Bayern. In der Liga geht es nicht nur gegen die direkten Verfolger Leipzig (20.01.) und Eintracht Frankfurt (28.01.), auch das traditionell unbeliebte Münchner Gastspiel bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach steht auf dem Programm (18.02.).

Überstrahlt wird alles freilich vom Showdown in der Königsklasse, wo es bereits im Achtelfinale zum vorgezogenen Endspiel zwischen den Bayern und Paris Saint-Germain kommt. Der erste Vergleich steigt ausgerechnet am 14. Februar, dem Valentinstag, in der Stadt der Liebe.

Alles andere als dankbar ist zudem die Münchner Auswärtsaufgabe im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 (1. Februar), der als unangenehm zu bespielender Gegner gilt.

Vielen Chancen also für Julian Nagelsmann und seine Schützlinge, Kurs aufs erhoffte Triple zu nehmen. Zugleich aber auch ein beträchtliches Risiko, schon früh (fast) alles zu verspielen.

Zu frisch sind die Erinnerungen an die vorige Saison, als die souveräne Meisterschaft nach dem Champions-League-Aus gegen Villarreal nur noch wie ein Trostpreis wirkte. Aus dem Pokal war man zu diesem Zeitpunkt längst ausgeschieden.

Ausfälle und Neuankömmlinge: Nagelsmann muss umplanen

Ideal sind die Vorzeichen für Nagelsmann vor dem Wiederbeginn des Pflichtspielbetriebs nicht. In Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané sind drei Säulen der Mannschaft schwer verletzt, einzig Letzterer kann 2022/2023 überhaupt noch eingesetzt werden.

Zwar haben die Bayern-Bosse reagiert und mit Daley Blind (Abwehr) und Yann Sommer (Tor) namhaften Ersatz verpflichtet, beide müssen sich jedoch erst einmal eingewöhnen - und das in einer Zeit, in der es Schlag auf Schlag geht.

Zumindest bei Sommer, der nach zähem Poker für kolportierte acht Millionen Euro aus Gladbach geholt wurde, hat Nagelsmann indes keine Sorgen, was die Anpassungszeit betrifft.

"15 Minuten" brauche ein neuer Torwart, um mit dem Team spielen zu können, betonte der Übungsleiter. "Es gibt auch Torhüter, die nur gewohnt sind, lange Bälle zu schlagen, dann würde ich 35 Minuten sagen. Es ist definitiv kein Hexenwerk, was man sechs Monate studieren muss."

Gleichwohl weiß auch Nagelsmann, dass sich der FC Bayern im Grunde keine Schwächen erlauben darf. Wie schnell die Stimmung kippen kann, erlebte der 35-Jährige erst im Herbst, als nach vier Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg bereits sein Job in Frage gestellt wurde. Die Devise lautet also: Koan Kriseln!

Defensive des FC Bayern als Baustelle

Doch Nagelsmann gibt sich zumindest nach außen hin entspannt. Statt mit Negativ-Szenarien beschäftigt sich der frühere RB-Coach lieber mit seinen Startelf-Optionen.

Sechs von elf Positionen hat er in seinen Gedanken schon besetzt, die des Torwarts gehört vermutlich noch nicht dazu. Offen dürften auch einige Offensivposten sein, in denen die Frage nach einer Rolle für Thomas Müller erneut eine öffentlich viel beachtete ist.

Egal, ob Müller, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala oder wer auch immer - ihm sei nicht "angst und bange, dass sie zu wenig Spielzeit haben", stellte Nagelsmann klar.

Ohnehin dürfte die Defensive akut die größere Baustelle sein. Im einzigen Winter-Test, dem wilden 4:4 gegen RB Salzburg, offenbarte seine Hintermannschaft arge Probleme. Spätestens, wenn es auf großer Bühne gegen Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. geht, ist eine kompakte Abwehrreihe allerdings elementar.

Nagelsmann "ein großer Freund davon, dass es gleich zur Sache geht"

So steht Julian Nagelsmann vor seinem bislang wohl wichtigsten Monat als Trainer des FC Bayern. Kaum auszudenken, was er sich alles anhören müsste, sollte der Restart misslingen.

Doch mit derlei Pessimismus will sich der 35-Jährige nicht lange aufhalten. "Ich bin ein großer Freund davon, dass es gleich zur Sache geht", verriet Nagelsmann voller Angriffslust. Und mit einem Dreier in Leipzig, einem "Hauptkonkurrent um die Meisterschaft", könne man sofort ein dickes Ausrufezeichen setzen.

Mit anderen Worten: Die Wochen der Wahrheit können beginnen.

Heiko Lütkehus