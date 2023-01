Sommer verabschiedet sich emotional von Gladbach

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Yann Sommer wechselt von Gladbach zum FC Bayern

Am Donnerstag war der Deal endlich in trockenen Tüchern. Nach fast neun Jahren bei Borussia Mönchengladbach verlässt Yann Sommer die Fohlen und schließt sich dem FC Bayern an. Von seinem langjährigen Klub verabschiedete sich der Schweizer nun emotional.

"Liebe Fans, es fällt mir nicht leicht, meine aktuelle Gefühlswelt zu beschreiben", schrieb Sommer in einem Statement bei Instagram, zu dem er einen Videozusammenschnitt von Gladbach-Anhängern und Spielszenen postete.

"Ich bin unheimlich dankbar für die vergangenen 8,5 Jahre bei der Borussia. Hier bin ich nicht nur als Profifußballer gewachsen, sondern vor allem auch als Mensch", hieß es weiter in dem Post.

Beim Klub vom Niederrhein habe Sommer "Freunde fürs Leben" kennengelernt. "Großen Dank gebührt meinen Mitspielern, dem Staff, den Verantwortlichen, allen Mitarbeiter*innen und vor allem euch, den FANS!", widmete sich Sommer direkt an die Anhänger der Borussia.

"Ich werde diesem Verein, der den größten Teil meiner Karriere geprägt hat, für immer verbunden bleiben", betonte der 34-jährige Schlussmann.

Mehr dazu: Die Wintertransfers der letzten 20 Jahre des FC Bayern

Der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach gaben den Transfer von Yann Sommer am Donnerstag bekannt. Der Schweizer Nationalkeeper unterschreibt in München einen Vertrag bis 2025.

Sommer bedankt sich bei Gladbach

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Bayern. Es ist ein großer Klub mit Power, wir haben oft gegeneinander gespielt - ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins. Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein", wurde Sommer in der Mitteilung des FC Bayern zitiert.

Dabei richtete er sich auch an seinen Ex-Klub: "Ich möchte mich bei Borussia Mönchengladbach für achteinhalb großartige Jahre bedanken und dafür, dass dieser Transfer möglich wurde."

Für Sommer muss der FC Bayern wohl acht Millionen Euro blechen. Weitere 1,5 Millionen Euro könnten dazu kommen.