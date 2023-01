Neuer reagiert auf Sommer-Verpflichtung

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Sind jetzt Konkurrenten beim FC Bayern: Manuel Neuer (l.) und Yann Sommer

Echte Begeisterung oder gute Miene zum bösen Spiel? Manuel Neuer hat eine erste Reaktion auf den Wechsel von Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer zum FC Bayern gezeigt.

Am Donnerstagnachmittag meldete der FC Bayern endlich auch offiziell Vollzug: Die Münchner sicherten sich die Dienste von Yann Sommer. Der Schweizer Nationaltorwart wechselte von Borussia Mönchengladbach an die Isar, unterschrieb dort einen Vertrag bis 2025 und kostete angeblich acht Millionen Euro plus X.

Wie heutzutage üblich, verkündete der deutsche Rekordmeister seinen Coup auch via Instagram. Das Bild Sommers im Trikot des FC Bayern mit dem Hashtag #ServusYann sammelte binnen kürzester Zeit zahlreiche Kommentare sowie mehr als eine halbe Million Likes - darunter auch einen von Manuel Neuer, seines Zeichens etatmäßiger Stammkeeper des Bundesliga-Branchenprimus und derzeit wegen eines Unterschenkelbruchs außer Gefecht.

Ob Neuers Wohlwollen bezüglich des Sommer-Transfers echt oder nur ein für die Öffentlichkeit bestimmtes Zeichen war, ist nicht überliefert.

FC Bayern: Erstmals echte Konkurrenz für Manuel Neuer

Fakt ist: Erstmals in seinen inzwischen fast zwölf Jahren in München hat der 36-Jährige einen echten Konkurrenten im Kampf um den Status als Nummer eins.

Sommer gehört seit Jahren zu den besten Schlussmännern in Deutschlands höchster Spielklasse und sammelte auch schon internationale Erfahrung. Sollte Neuer wie angepeilt im Sommer zurückkehren und Sommer dann nicht direkt weiterziehen, hat der FC Bayern zwei Keeper mit Stammplatzansprüchen in seinem Kader.

Pikant: Sommers Vertrag läuft sogar ein Jahr länger als der von Neuer, der nur noch bis 2024 an den Klub gebunden ist.

Spannend wird deshalb zu beobachten sein, wann und wie sich der Kapitän des FC Bayern erstmals ausführlich zu der Neubesetzung zwischen den Pfosten äußert.