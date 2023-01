Hertha BSC baggert offenbar an US-Nationalspieler

IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokinissi

Wechselt Konrad de la Fuente von Olimpiakos Piräus weiter zu Hertha BSC?

Im vergangenen Sommer wurde Konrad de la Fuente mit dem FC Bayern und dem FC Augsburg in Verbindung gebracht. Jetzt sollen laut Medienberichten wieder mehrere Fußball-Bundesligisten am jungen US-Nationalspieler dran sein - unter anderem Hertha BSC.

Olimpiakos Piräus statt FC Bayern: Diese Entscheidung dürfte Konrad de la Fuente im August 2022 nicht allzu schwer gefallen sein. Beim griechischen Rekordmeister war die Aussicht des 21-Jährigen auf Spielpraxis schlichtweg besser als beim deutschen Branchenprimus.

Fünf Monate später ist festzuhalten: De la Fuentes Wechsel nach Griechenland hat sich nicht gelohnt. Nur fünf Pflichtspiele absolvierte der von Olympique Marseille an Piräus verliehene Offensivmann in der Liga und der Europa-League-Qualifikation. Sein letzter Einsatz datiert vom 11. September.

Unter dem neuen Olimpiakos-Coach Míchel, der am 21. September auf den entlassenen Carlos Corberán folgte, spielte de La Fuente überhaupt keine Rolle mehr. Kein Wunder, dass der frühere Jugendspieler des FC Barcelona über einen erneuten Transfer nachdenkt. Laut "fussballtransfers.com", das sich auf das spanische Online-Sportportal "Revelo" beruft, soll unter anderem Hertha BSC an de la Fuente dran sein.

Konkurrenz hat Hertha BSC nicht nur aus der Bundesliga

Die Herthaner sollen allerdings nicht der einzige Interessent aus der Bundesliga sein. Auch der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg werden als potenzielle Abnehmer gehandelt. Der FC Augsburg soll "Relevo" zufolge schon im vergangenen Sommer Interesse an de la Fuente bekundet haben.

Doch nicht nur aus Deutschland muss Hertha BSC Konkurrenz um de la Fuente fürchten. Der spanische Erstligist Rayo Vallecano sowie die englischen Zweitligisten FC Burnley und Norwich City sollen ebenfalls im Rennen sein.

De la Fuentes Vertrag in Marseille läuft noch bis 2025. Im Sommer 2021 wechselte der Flügelstürmer für drei Millionen Euro vom FC Barcelona nach Frankreich.

Von 2014 bis 2020 wurde de la Fuente in der Barca-Nachwuchsabteilung La Masia ausgebildet. Unter Trainer Ronald Koeman kam er in der Saison 2020/21 in zwei Champions-League-Spielen sowie einem Pokalspiel zum Einsatz.