Polter-Ersatz schon beim FC Schalke 04 gelandet

IMAGO/Gvg

Michael Frey steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04

Eine Überraschung ist es ohnehin nicht mehr, in Kürze dürfte der Wechsel von Michael Freey von Royal Antwerpen zum FC Schalke 04 aber auch offiziell vermeldet werden.

Am Freitagmorgen verbreitete "Sky"-Reporter Dirk grosse Schlarmann auf Twitter ein Foto, dass Michael Frey und dessen Entourage bei der Ankunft am Vereinsgelände des FC Schalke 04 zeigt.

Auch die Rahmendetails des Deals liefert der Tweet mit: Demnach leiht S04 den 28-jährigen Schweizer bis zum Saisonende aus und besitzt die Option, den Angreifer fest unter Vertrag zu nehmen.

Dass Schalke diese zieht, dürften inzwischen alle Beteiligten hoffen. Frey, der 2019/2020 beim 1. FC Nürnberg erstmals einen erfolglosen Anlauf wagte, im deutschen Fußball Fuß zu fassen, scheint in Belgien zumindest keine Zukunft mehr zu haben.

Obwohl der Neuner für Antwerpen 33 Treffer in 69 Pflichtspielen erzielte, kam es in den letzten Wochen zum Bruch. Die belgische Zeitung "Nieuwsblad" berichtete unlängst, der Eidgenosse sei bei seinen Noch-Mitspielern mittlerweile völlig unten durch. "Er lässt uns im Stich", wird ein nicht näher genannter Teamkollege in diesem Zusammenhang zitiert.

FC Schalke 04 wird Freys achte Profistation

Nachdem er beim 3:0-Sieg gegen KRC Genk Mitte Januar nur zu einem Kurzeinsatz kam, verkündete Frey gegenüber dem Schweizer "Blick" zudem, es sei sein letztes Spiel für Antwerpen gewesen. Der Vertrag des Rechtsfußes endet allerdings erst im Sommer 2024.

Auf Profiebene spielte der Schweizer bereits für den FC Luzern, den FC Zürich, den französischen Klub OSC Lille, den 1. FC Nürnberg sowie dem türkischen Topklub Fenerbahce und SK Beveren und Antwerpen in Belgien. 2018 gewann er den Schweizer Pokal mit Zürich.

Beim FC Schalke dürfte man derweil froh sein, eine bullige Alternative für die Sturmmitte gefunden zu haben. Mit 13 Toren stellen die Knappen aktuell die schwächste Offensive der Bundesliga, Sturmkante Sebastian Polter hat sich im Winter zudem am Kreuzband verletzt und wird in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.