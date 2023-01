Kommt Gladbachs Thuram-Nachfolger aus der Premier League?

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Gladbach beobachtet Premier-League-Profi Jaidon Anthony

Jaidon Anthony wirbelt in seiner Debütsaison in der Premier League schon mächtig Staub auf. Der Rechtsaußen von Aufsteiger AFC Bournemouth hat es mit seinen Auftritten bis auf den Zettel von Borussia Mönchengladbach geschafft.

Mit Gladbach und Bayer Leverkusen kämpfen laut "Daily Mail" gleich zwei Bundesliga-Teams um Anthonys Gunst.

Nach Informationen des britischen Boulevardblatts befinden sich die beiden Klubs damit in illustrer Runde. Aus der Premier League haben nämlich Leicester City und der FC Arsenal schon großes Interesse am Angreifer angemeldet, wobei die Gunners als Favorit auf eine Verpflichtung gelten könnten.

Anthony ist in London aufgewachsen und durchlief die Jugendmannschaften Arsenals. Im Juli 2016 erfolgte schließlich der Wechsel zum AFC Bournemouth. Vor zweieinhalb Jahren schaffte er dort den Sprung in den Profikader.

Gladbach droht Abgang von Marcus Thuram

Mit Bournemouth stieg Anthony in der letzten Saison in die Premier League auf. Auf dem Weg dorthin machten ihn 14 Torbeteiligungen zu einem Garanten des Erfolgs. In der höchsten englischen Spielklasse steht er nach 14 Einsätzen bei zwei Treffern.

Mit dem angeblichen Interesse an Anthony, der im Sommer ablösefrei wäre, wappnet sich Gladbach für einen Abgang von Torjäger Marcus Thuram, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Nach einer starken Hinrunde mit zehn erzielten Ligatreffern wird der Franzose mit mehreren Top-Teams in Verbindung gebracht.

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio vermeldet, befindet sich Thuram in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Chelsea. Selbst ein Wechsel im Winter ist offenbar nicht gänzlich ausgeschlossen.

Nach dem kürzlichen Abgang von Yann Sommer ist aber fraglich, ob Gladbach in einer Transferperiode zwei Stammkräfte abgibt. Zumal das internationale Geschäft als Tabellenachter in greifbarer Nähe ist.