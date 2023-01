Neuer Preis-Schock verärgert BVB-Fans

IMAGO/Julia Rahn

Die Bierpreise beim BVB steigen weiter an

Fußball und Bier - das gehört für viele Fans einfach zusammen. Besonders im Ruhrgebiet zählt das "Pilsken" noch fest zum Heimspiel-Erlebnis. Umso verärgerter sind die Anhänger des BVB nun, denn ihr Herzensverein hat die Getränkepreise im eigenen Stadion zum neuen Jahr erhöht.

Wenn es am Sonntag im ersten Bundesliga-Spiel des neuen Jahres im Signal Iduna Park zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg kommt, werden die Tribünen des 81.365 Zuschauer fassenden Fußball-Tempels wieder prall gefüllt sein.

Auch an den Getränkeständen dürfte der Andrang dann wie gewohnt riesig sein - und beim Blick auf die Preistabelle wohl auch der Ärger.

Hintergrund: Mit dem Jahreswechsel hat der BVB den Preis für ein großes Bier auf 4,90 Euro erhöht. Das sind noch einmal 20 Cent mehr als 2022, als es bereits einen Anstieg um 50 Cent gab.

Begründet wurde die Anpassung von Seiten der Borussia damals mit der Inflation in Deutschland. Parallel wurden auch alkoholfreie Getränke und die traditionell beliebten Grill-Snacks teurer. Cola und Co. kosten fortan 4,60 Euro, eine Stadionwurst 3,50 Euro.

FC Bayern übertrumpft BVB beim Bierpreis

Zum Vergleich: Vor Beginn der Corona-Pandemie hatten Besucher für ein Stadionbier im Signal Iduna Park noch 3,90 Euro gezahlt. Entsprechend wenig begeistert sind die Fans der Schwarz-Gelben jetzt über die erneute Preiserhöhung, wie u.a. in den sozialen Medien vielfach zu lesen ist.

Dennoch dürfte der Klub auch in Zukunft keine Probleme haben, seine Tickets loszuwerden. Bundesliga-Heimspiele des BVB sind nahezu immer ausverkauft.

Trösten könne sich die Stadionbesucher mit der Tatsache, dass das Bier in andere Arenen tatsächlich noch teurer ist: Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München werden für einen halben Liter stolze 5,50 Euro fällig. In Mainz, Köln und Bremen kostet der kühle Gerstensaft wie in Dortmund 4,90 Euro.