Zoff mit Bobic? Hertha-Boss berichtet von brisantem Treffen

IMAGO/H. Langer

Unruhe in der Führungsetage von Hertha BSC

Die Konflikte in der Führungsetage von Hertha BSC führten laut Vereinspräsident Kay Bernstein zu einem Treffen zwischen ihm, den Geschäftsführern Fredi Bobic und Tom Herrich sowie Trainer Sandro Schwarz.

"Ich war mit Fredi zunächst beim DFB-Empfang in Frankfurt. Am Abend waren wir beide dann in Berlin mit Tom Herrich und Sandro Schwarz gemeinsam essen. Das Motto war: 'Lasst uns zusammenkommen, denn Samstag geht es gegen Bochum wieder los.' Wir sind die vier, die die Leute hier führen, wir müssen vorangehen, wir müssen positiv sein. Wir müssen zusammenstehen", schilderte Bernstein im Podcast "Hertha Base".

Zuvor hatte es laut "Sport Bild" "Misstöne" zwischen dem Klub-Chef und Bobic gegeben. Der Ex-Profi war beim DFB als Nachfolger von Oliver Bierhoff gehandelt worden und hatte sich erst spät zu Hertha BSC bekannt.

Bobic wiederum war angeblich verwundert darüber, dass die Alte Dame ihrerseits bereits auf Nachfolgersuche für ihn ging und Bernstein im "kicker" äußerte, man solle "Reisende nicht aufhalten".

Keine "tiefen Blicke" bei Hertha BSC

All das scheint nach dem Friedensgipfel nun vom Tisch zu sein. "Es gab keine tiefen Blicke zwischen uns. Es ging einfach darum, wie wir mit Spekulationen zukünftig umgehen. Entweder gar nicht mehr darauf eingehen oder gemeinsam dazu etwas sagen, um gar nicht auseinanderdividiert zu werden. Da musst du abwägen, was bringt dem Verein mehr Ruhe. Entweder in den U-Boot-Modus begeben oder hinsetzen und sagen: 'Wir sind Fredi und Kay. Hier sind wir'", sagte Bernstein.

Der 42 Jahre alte Unternehmer äußerteVerständnis für Bobics Hängepartie um das DFB-Interesse. "Auch das fliegt dir um die Ohren, wenn du ein Bekenntnis abgibst. Im Fußball kannst du nichts ausschließen. Zwei Wochen später kann es alles ganz anders sein", so Bernstein, der im Juni 2022 die Präsidentschaftswahl bei Hertha BSC für sich entschied,