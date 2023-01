Klub-Ikone attackiert den FC Bayern wegen Sommer

unknown

Sepp Maier hat den FC Bayern deutlich kritisiert

Nach zähen Verhandlungen ist es dem FC Bayern am Donnerstag endlich gelungen, in Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach einen Ersatz für den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer zu verpflichten. Ein Schachzug, den Klublegende Sepp Maier nicht wirklich viel abgewinnen kann.

"Ich kann nicht verstehen, warum man das Campus für X Millionen für den Nachwuchs gebaut hat und dann nicht dazu fähig ist, einen guten jungen Torhüter für die 1. Mannschaft heranzuführen", zeigt der langjährige Erfolgskeeper und Torwarttrainer des FC Bayern gegenüber der "Bild" wenig Verständnis dafür, dass der deutsche Rekordmeister rund acht Millionen Euro für Sommer auf den Tisch geblättert haben soll.

Ohnehin vertritt Maier die Ansicht, dass im Nachwuchsbereich der Münchner nicht alles nach Plan läuft: "Es darf auch nicht sein, dass die Nachwuchsmannschaft in der 4.Liga spielt, darum sollte man sich kümmern, nicht immer von den anderen Vereinen die besten Spieler wegkaufen. Da ist nichts dabei, wenn man genügend Geld hat. Aber das ist doch nicht der Sinn von einem Nachwuchs-Campus."

Nachwuchs des FC Bayern nicht das Maß aller Dinge

Im Wintertrainingslager in Katar bildete das junge Duo Johannes Schenk (20) und Tom Ritzy Hülsmann (18) die Backups für Routinier Sven Ulreich. Schenk schaffte es zudem bereist mehrfach in den Spieltagskader, von einem Einsatz ist das Talent aber wohl noch ein gutes Stück entfernt.

Zudem auffällig: Die A-Jugend des Bundesliga-Serienmeisters krönte sich zum letzten Mal 2004 zum Meister, in der B-Jugend war man immerhin 2017 erfolgreich, meist dominiert jedoch der Nachwuchs der Westteams um den FC Schalke 04, den 1. FC Köln oder Borussia Dortmund.

Der FC Bayern II muss sich zudem damit begnügen, in der Regionalliga Bayern zu spielen. Die zweite Mannschaft des BVB oder des SC Freiburg tritt hingegen in der 3. Liga an.