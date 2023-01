"Geheimtreffen": Manchester United vor Reus-Coup?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft aus

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund endet im Sommer. Noch ist nicht klar, ob der Kapitän des BVB 2023/24 in seine zwölfte Saison bei den Schwarz-Gelben geht. Neue Gerüchte aus England werfen jedoch deutliche Zweifel auf.

Nach dem Manchester-Derby zwischen United und City am vergangenen Samstag (14. Januar) soll es zu einem "Geheimtreffen" zwischen ManUnited-Teammanager Erik ten Hag und den Beratern von Marco Reus gekommen sein. Das berichtet die "Daily Mail".

Dem Bericht zufolge ist ten Hag sehr interessiert daran, den 33-jährigen Offensivstar in das Old Trafford zu locken. Zumal der millionenschwere Sommerneuzugang Antony nach wie vor nicht zu überzeugen weiß, Jadon Sancho seit Jahren nicht in die Spur findet und die beiden Youngster Alejandro Garnacho und Anthony Elanga noch nicht ihr Maximum erreicht haben. Diese Lücke könnte Reus schließen, mutmaßt die Zeitung.

Verlässt Reus den BVB?

Zudem soll der niederländische Trainer Gefallen daran gefunden haben, einen Spieler in sein Team zu integrieren, der mit großer Erfahrung im Gepäck kommt und offensiv sehr flexibel einsetzbar ist.

Dass ein Abgang vom BVB kein Szenario ist, das man völlig von der Hand weisen kann, belegen Aussagen von Mitte Januar. "Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", kommentierte Reus-Agent Dirk Hebel in der "Bild am Sonntag" die Gerüchte. Dass sich Reus mit anderen Optionen beschäftigen müsse, sei ebenfalls "ganz normal".

Zumal der Routinier beim BVB zu den absoluten Topverdienern gehören soll, die Borussen künftig aber auf stark leistungsbezogene Verträge setzen wollen. Reus müsste für eine Verlängerung finanziell also wohl deutliche Einbußen in Kauf nehmen. Bei einem Wechsel nach England dürfte das hingegen kaum der Fall sein.