1. FC Kaiserslautern verleiht Ciftci

Kaiserslautern verleiht Hikmet Ciftci an Göztepe

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci an den türkischen Zweitligisten Göztepe verliehen.

Wie der Tabellenvierte am Freitag bekannt gab, verlässt der 24-Jährige die Pfälzer "für den Rest der laufenden Saison". Ciftci steht seit 2020 in Kaiserslautern unter Vertrag und kam in der laufenden Saison fast ausschließlich als Einwechselspieler zum Einsatz.