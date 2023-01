Reif befürchtet Torwart-Zoff beim FC Bayern

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Yann Sommer und Manuel Neuer könnten beim FC Bayern das neue Torwart-Gespann bilden

Mit Yann Sommer hat der FC Bayern einen international erfahrenen Keeper als Ersatz für Manuel Neuer verpflichtet. Nach Meinung von Reporter-Legende Marcel Reif sind die Münchner auf der Torwartposition jetzt zwar gut aufgestellt, die Konstellation biete aber dennoch eine Menge Konfliktpotential.

Rund acht Millionen Euro hat sich der FC Bayern die Dienste von Yann Sommer kosten lassen - dabei wäre der Kontrakt des Schweizers in Gladbach im Sommer ausgelaufen. Dazu ist der Nationalspieler mit 34 Jahren wahrlich nicht mehr der Jüngste. Trotzdem unterschrieb der langjährige Fohlen-Keeper beim Tabellenführer einen Vertrag bis 2025.

"Du hast mit Sommer gute Karten für die nächsten zwei, drei Jahre. Also genau so lange, wie die Vertragslaufzeit ist", erklärte Reporter-Ikone Marcel Reif in der "Bild"-Sendung "Reif ist Live".

Bahnt sich beim FC Bayern ein Torwart-Zoff an?

Trotzdem befürchtet der 73-Jährige, dass sich die Bayern mit der Verpflichtung eines weiteren hochklassigen Torhüters ins eigene Bein geschossen haben könnten. Sollte Kapitän Manuel Neuer vor Beginn der neuen Saison wieder einsatzbereit sein, könnte das zu Spannungen im Torwartteam führen, prophezeite er.

Nach Ansicht des Sportjournalisten bleiben zwei Szenarien. "Es gibt zwei Möglichkeiten: Wenn Neuer fit wiederkommt, dann hast du zwei Torhüter auf dem Niveau. Kann das gut gehen? Ich glaube nicht. Oder aber er kommt lange nicht wieder oder ist nicht in Form, dann ist alles gut", sagte Reif voraus.

Dass sich Sommer als Nummer zwei hinter dem DFB-Star auf die Bank setzt, glaubt der Fußball-Fachmann zwar nicht, ganz ausschließen wollte Reif es allerdings nicht. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man mit Neuer und Sommer in die kommende Saison geht. Es sei denn, sie wollen Neuer mitteilen: 'Unverzichtbar bist du nicht'. Das tun sie ja auch jetzt schon ein bisschen", vermutete der ehemalige "Sky"-Kommentator.