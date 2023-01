Was passiert mit Sommer im Sommer? Nagelsmann äußert sich

IMAGO/Sven Sonntag

Julian Nagelsmann äußerte sich zur Torwart-Frage beim FC Bayern

Mit der kurzfristigen Verpflichtung von Yann Sommer hat der FC Bayern am Donnerstag, nur einen Tag vor dem Bundesliga-Restart bei RB Leipzig, für einen Paukenschlag gesorgt. Am Freitagabend stand der Ex-Gladbacher direkt im Kasten der Münchner. Die spannende Frage, die stets rund um die Verpflichtung Sommers mitschwebt, bleibt bei den Bayern: Was passiert eigentlich, wenn Manuel Neuer nach seiner Verletzungspause zurückkehren wird?

Yann Sommer hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Wenn Manuel Neuer seinen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch überstanden haben wird - die medizinische Abteilung geht derzeit von einer knapp sechsmonatigen Pause aus - weiß der deutsche Rekordmeister somit gleich zwei absolute Top-Torhüter und Nationalkeeper in seinen Reihen.

Wie es dann weitergehen könnte, wollte Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann am Freitagabend vor dem Liga-Spiel bei RB Leipzig noch nicht prophezeien. Gleichzeitig stellte er bei "Sat.1" aber schon einmal klar: "Ich gehe schwer davon aus, dass Manu im Sommer wieder dabei ist. Er ist unsere Nummer eins und unser Kapitän. [...] Und ich hoffe, dass er dann wieder ganz zu alter Stärke zurückfindet."

Nagelsmann richtet den Fokus auf das Tagesgeschäft beim FC Bayern

Der FCB-Coach stellt seinem Spielführer und langjährigem Torhüter also in jedem Falle in Aussicht, ab der kommenden Saison wieder nach dem Stammplatz zwischen den Pfosten greifen zu können.

"Es ist aktuell absolute Zukunftsmusik. Aber wie gesagt: Manu ist unser Kapitän und unsere Nummer eins wenn er, wovon ich ausgehe, gesund zurückkommt", führte Nagelsmann weiter aus.

Nach den Transfergerüchten und -meldungen der letzten Tage wolle sich der Trainer des Tabellenführers fortan auf die sportlichen Belange mit seinen Bayern fokussieren, wie Nagelsmann klarstellte: "Aktuell ist es extremes Tagesgeschäft, auf das ich mich konzentrieren muss. Alles andere wird im Sommer präsent, wenn alle wieder gesund und munter im Tor stehen."