Sommer spricht über "wilde Tage" vor Bayern-Transfer

Yann Sommer gab gegen RB Leipzig sein Debüt für den FC Bayern München

Sieg verpasst, Debüt geglückt: In seinem ersten Spiel für den FC Bayern bekam "Not-Neuzugang" Yann Sommer zwar kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen, wenn er gebraucht wurde, war er aber da. Nach der Partie sprach der Schweizer über die turbulenten letzten Tage und seine Anlaufschwierigkeiten beim deutschen Rekordmeister.

Wann er erstmals Kontakt zu den Verantwortlichen des FC Bayern hatte, könne er "nicht mehr genau sagen". Es sei "ein paar Wochen her", gab Yann Sommer im "Blick"-Interview nach dem Spiel seines neuen Klubs gegen RB Leipzig einen kleinen Einblick, wie die letzten Tage, die er als "wild" bezeichnete, abliefen.

Gleichzeitig deutete der Keeper an, dass er sich mit den Münchnern schon länger einig war. Er sei in der Schlussphase des Transfer "schon gar nicht mehr involviert gewesen", ließ Sommer durchblicken, dass am Ende lediglich noch die Einigung zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach ausstand.

Über den ganzen Poker sei sehr viel geschrieben worden, mit den Gladbachern habe er aber stets "sehr offene Gespräche" geführt. "Das habe ich sehr geschätzt. Nach achteinhalb Jahren ist das wichtig", erklärte der 34-Jährige.

Sommer: So lief der Transfer zum FC Bayern

Als der Transfer dann endlich über die Bühne ging, habe er sich "einfach gefreut", meinte Sommer: "Es ging alles sehr schnell am Mittwoch, meine Frau flog mit mir nach München, unsere Kinder ließen wir bei den Schwiegereltern. Danach hatte ich lange medizinische Tests, absolvierte kurzes Abschluss-Training, habe den Vertrag unterschrieben und spielte in Leipzig. Ein Kaltstart."

Dass bei diesem Kaltstart noch nicht alles rund lief, ist auch dem Torhüter aufgefallen. "Die Mannschaft kennt mich noch nicht so gut, ich kenne die Mannschaft noch nicht optimal im Spielaufbau. Man merkte das bei gewissen Laufwegen. Aber das ist völlig normal, das erarbeiten wir uns in den nächsten Tagen", schilderte er seine ersten Eindrücke im Zusammenspiel mit der Münchner Mannschaft.

Gedanken darüber, wie und ob bzw. in welcher Form es für ihn nach der Saison beim FC Bayern weitergehen könnte, habe er sich noch nicht gemacht, versicherte der Schweizer. "Ich freue mich nun riesig auf die nächsten Aufgaben. Ich freue mich riesig, das Team jetzt mal richtig kennenzulernen in den nächsten Tagen. Step by Step."