Offiziell: Moukoko verlängert beim BVB

IMAGO/Christopher Neundorf

Youssoufa Moukoko hat seinen Vertrag beim BVB verlängert

Der Poker um die Zukunft von Youssoufa Moukoko ist vorerst beendet. Wie der BVB am Samstag bestätigte, hat der Stürmer seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben vorzeitig verlängert.

Der BVB und Youssoufa Moukoko setzen ihren Weg in den nächsten Jahren gemeinsam fort. Wie der Klub am Samstag mitteilte, hat der junge Stürmer seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert. Mit der Unterschrift beendete der WM-Teilnehmer die wochenlangen Spekulationen um seine Zukunft.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim BVB wohl fühle", wird Moukoko in der Vereinsmitteilung zitiert. Er sei bereit, "auch den nächsten Schritt meiner Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen", beteuerte der 18-Jährige, der zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht wurde.

Moukoko betonte zudem, wie wohl er sich in Dortmund fühle und lobte in diesem Zuge unter anderem die Arbeit von Edin Terzic. "Ich spüre das Vertrauen des Trainerstabs und habe hier ein Umfeld, in dem ich mich perfekt entwickeln kann", sagte der Youngster, der von einer "Entscheidung des Herzens" sprach.

Zahlt der BVB Moukoko zehn Mio. Euro Handgeld?

Sportchef Sebastian Kehl zeigte sich über die Vertragsverlängerung ebenfalls hocherfreut und meinte: "Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen." Daher sei er froh, dass der Klub Moukoko überzeugen konnte, beim BVB die "beste Perspektive" für dessen Entwicklung vorzufinden.

Über die Einigung zwischen Moukoko und dem BVB hatten zuvor schon mehrere deutsche Medien geschrieben. Den Berichten zufolge soll der Stürmer ab sofort pro Saison bis zu sechs Millionen Euro erhalten, zudem erhält er für seine Unterschrift ein Handgeld von über zehn Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel soll in dem neuen Vertrag nicht existieren.