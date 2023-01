Werner: "Unterm Strich war das desaströs"

IMAGO/UWE KRAFT

Ole Werner war nach der Niederlage von Werder Bremen bedient

Beim Restart der Bundesliga musste sich der FC Schalke 04 mit 0:3 bei Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Der VfB Stuttgart holte beim Comeback von Trainer Bruno Labbadia dagegen einen Punkt. Im Abendspiel fertigte der 1. FC Köln Werder Bremen mit 7:1 ab. Die Stimmen zum Spieltag:

1. FC Köln - Werder Bremen

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Das war ein Spiel, das du so nicht oft haben wirst. Wir machen aus den ersten fünf Torschüssen fünf Tore, und dann läuft es eben in deine Richtung. Jeder hier weiß das einzuordnen, ab morgen geht es wieder ganz ruhig und sachlich nach vorne. Wir haben am Dienstag mit den Bayern eine Mannschaft vor der Brust, die auf diese Weise schon einige Gegner abgeschossen hat. Bei denen kommt das häufiger vor."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Unsere Leistung ist schwer in Worte zu fassen. Unterm Strich war das desaströs, da können wir uns nur entschuldigen. Die ersten drei Gegentore entstehen aus eigenen Standardsituationen, dann so auseinanderzufallen, das geht nicht. Wir haben uns in unser Schicksal ergeben, von mir wird es dazu nichts Positives geben. Das müssen wir in aller Klarheit aufarbeiten."

Union Berlin - TSG Hoffenheim

Christopher Trimmel (Kapitän Union Berlin) zum Spiel: "Das war eine außergewöhnliche Vorbereitung, aber die zweite Halbzeit war sehr gut."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Das haben wir angesprochen. Nach der Pause haben wir dann das umgesetzt, was wir von Anfang an auf den Platz bringen wollten. Wir haben Mentalität gezeigt und sind unermüdlich angerannt. Den Sieg haben wir uns aufgrund der dominanten zweiten Halbzeit verdient."

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten waren wir richtig gut, es ist das aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind dann aber gar nicht gut aus der Pause gekommen, bekommen viele Ecken und Freistöße gegen uns. Wir sind zwar nicht die größte Mannschaft, aber bei den Standards kannst du dich besser wehren. Es ist bitter, wenn man sich so um den verdienten Lohn bringt. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es ein verdienter Sieg für Union."

VfL Bochum - Hertha BSC

Keven Schlotterbeck (Torschütze VfL Bochum) zu seiner Leistung: "Es hat Spaß gemacht heute wieder auf dem Platz zu stehen. Mit einem Tor, einem Sieg und der Willensleistung der Mannschaft ist das sehr erfreulich."

Philipp Hofmann (Torschütze VfL Bochum) ...

... zum Spiel: "So haben wir uns das vorgestellt. Mit den Fans war das jetzt der vierte Heimsieg in Folge. Trotzdem haben wir noch nichts erreicht. Wir haben jetzt die englische Woche. Heute Abend freuen wir uns und morgen ist dann wieder Regeneration und auf dem Teppich bleiben angesagt."

... zu Thomas Letsch: "Unter ihm haben wir eine andere Spielweise, die uns gut liegt. Wir laufen früh an und gewinnen den Ball. Dann sind wir direkt am Tor und das machen wir aktuell sehr gut. Wir können uns da aber noch weiterentwickeln."

... zum Sieg: "Das war ein richtungsweisendes Spiel, was uns jetzt einen Push gibt. Da müssen wir dranbleiben, wir haben noch einen weiten Weg vor uns."

Marco Richter (Hertha BSC) zum Spiel: "Das wird jetzt knallhart analysiert, aber wenn wir so auftreten, brauchen wir die nächsten Spiele nicht über Punkte reden. Wir müssen die Beine in die Hand nehmen, rennen, kämpfen und unter Woche ein anderes Gesicht zeigen."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Ich bin sehr sauer. Vor allem, weil wir nach dem Rückstand nicht mehr ins Spiel gefunden haben und nicht mehr aggressiv genug waren. Zu Beginn des Spiels war das Momentum nicht auf unserer Seite, aber grundsätzlich war das nach dem Rückstand nicht das, was wir auch schon gezeigt haben. Es war ein völlig verdienter Sieg für Bochum."

... zum aberkannten Tor: "Er hat dem Ball am Fuß. Wir erwarten von unserem Spieler, dass er nachsetzt, dann ist es eine neue Spielsituation und für mich ganz klar ein Tor. Das hätte die Partie mit Sicherheit auf unsere Seite gezogen, deswegen ist das ärgerlich."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Bis zum aberkannten Tor war die Hertha dominanter. Wir haben bis zum 1:0 gebraucht, ins Spiel zu kommen. Aufgrund unserer Leidenschaft und Mentalität sind wir immer besser reingekommen. Man hat den unbedingten Willen gesehen. Anders geht es nicht, um in Bundesliga erfolgreich zu sein. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg. Wir haben wieder gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind, die dran glaubt."

Eintracht Frankfurt - Schalke 04

Thomas Reis (Trainer FC Schalke) ...

... zum Spiel: "Frankfurt hat aus wenigen Möglichkeiten viel Kapital geschlagen. Wir benötigen dafür wahrscheinlich acht Chancen. Das ist der Grund, warum Frankfurt oben steht und wir unten. Ich habe heute aber ein Spiel auf Augenhöhe gesehen."

... zum Ergebnis: "Es ist unheimlich bitter. Ich habe eine gute Schalker Mannschaft gesehen, wir waren von Anfang an mutig und konnten viele Dinge kreieren. Der Abschluss war aber nicht gut und wir geraten in Rückstand. Ich habe nicht gemerkt, dass wir in Rückstand waren, weil die Mannschaft einfach weitergespielt hat."

... zur Leistung: "Mir hat die ganze Mannschaft Spaß gemacht, weil sie alles gegeben hat, auch wenn wir personelle Probleme haben. Leider hat man auch gemerkt, dass individuelle Dinge die Partie entschieden haben."

... zum nächsten Spiel gegen Leipzig: "Wir werden das Spiel analysieren und müssen genauso mutig sein. Wir haben dann unsere Fans im Rücken, die heute fantastisch waren. Unser Stadion kann eine riesige Wucht ausstrahlen. Das Spiel geht wieder bei 0:0 los, auch wenn die Niederlage heute schmerzt. Es geht immer weiter und wir müssen punkten. Wir sind Tabellenletzter, also sind die meisten Mannschaften aktuell ein wenig besser als wir."

Simon Terodde (FC Schalke) zum Spiel: "Wir hatten viele Torchancen in der ersten Halbzeit. Als wir wieder rausgekommen sind, hatte ich auch einen Kopfball. Frankfurt ist eiskalt und macht aus drei Chancen drei Tore."

Henning Matriciani (FC Schalke) zum Zweikampf vor dem ersten Gegentor: "Ich hätte ihm eine Seite anbieten und etwas besser antizipieren müssen. In dem Tempo ist es aber schwierig und Jesper Lindström hat eine gute Klasse, aber ich kann ihn natürlich auch stoppen."

Mario Götze (Eintracht Frankfurt) zum Gegner: "Wir wussten, dass sie ein hohes Risiko gehen und viel Eins gegen Eins spielen. Sie haben sehr mutig und offensiv gespielt, das war sehr gut von Schalke."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich gratuliere Schalke zu einer sehr, sehr guten Leistung. Ich habe sie genau so erwartet und wusste, dass wir da vielleicht Probleme bekommen können. Es ist ein Sieg, der in dieser Höhe nicht verdient war. Schalke hat mir fast besser gefallen als das, was wir gezeigt haben."

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

Christian Streich (Trainer SC Freiburg):

... zum Spiel: "0:6 verloren, keine Chance gehabt."

... zur Niederlage: "Wir waren chancenlos und haben gegen eine Mannschaft, die uns in allen Belangen überlegen war, nichts entgegenzusetzen gehabt. Besonders kein Zweikampfverhalten."

Matthias Ginter (SC Freiburg) zum Spiel: "Wir haben gut trainiert und hatten eine gute Vorbereitung. Für den Rest der Saison haben wir uns viel vorgenommen und wollten direkt wieder da sein. Das ist aktuell nicht erklärlich."

Christian Günter (Kapitän SC Freiburg) zum Spiel: "Heute kam alles zusammen. Das war ein ganz schlechter Tag von uns und mir fehlen die Erklärungen dafür."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg) ...

... zum Spiel: "6:0 ist surreal. Das ist nicht normal, dass man so gegen den Tabellenzweiten spielt. Meine Mannschaft hat heute richtig guten Fußball gespielt, gegen eine Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist. Wir müssen das einordnen und dürfen jetzt nicht abheben, das geht schnell. Das war gut, aber wir müssen das wiederholen."

... zum nächsten Spiel: "Wir müssen das verarbeiten und dürfen das Ergebnis auch genießen. Morgen müssen wir den Fokus aber auf Hertha BSC legen, denn da erwartet uns sicherlich wieder ein schwieriges Spiel."

... zur Verletzung von Patrick Wimmer: "Er hatte in seiner Laufbahn bereits zwei Gehirnerschütterungen. Ich hoffe nicht, dass er wieder einen abbekommen hat."

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Ich glaube, dass wir die drei Punkte heute verdient gehabt hätten. Alles in allem war das aber ein guter Auftakt, wir wissen, dass wir einen Marathonlauf vor uns haben. Wir müssen genau da weitermachen und den Hunger behalten, dass wir die Spiele gewinnen wollen."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Man hat gemerkt, dass es das erste Spiel war. Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht und die Stuttgarter neutralisiert. In der zweiten Halbzeit war Stuttgart die bessere Mannschaft. Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, deswegen ist es ein guter Punkt für uns, aber wir müssen uns in der nächsten Partie gegen Dortmund steigern."

RB Leipzig - Bayern München

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "In der ersten Hälfte waren wir zu unsauber. Nach dem Seitenwechsel war das Momentum auf unserer Seite, da hätten wir sogar gewinnen können. Aber man hat auch gemerkt, dass uns nach zwei Monaten ohne Spiel noch der Rhythmus fehlt. Von daher geht das 1:1 in Ordnung."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Leipzig hat ein starkes Spiel gemacht. Beide Mannschaften haben ein bisschen wild gespielt. Wir können ein paar Dinge besser machen und müssen daran arbeiten. Wir hatten einige sehr gute Situationen, die wir nicht gut ausgenutzt haben. Am Ende geht der Punkt in Ordnung."