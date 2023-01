Haller spielt mit besonderem Schuh: "Scheiß auf Krebs"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Wird schon bald sein Pflichtspieldebüt für den BVB feiern: Sébastien Haller

Sébastien Haller steht nach seiner Hodenkrebserkrankung im vergangenen Sommer vor dem Pflichtspieldebüt für Borussia Dortmund. Der BVB-Angreifer trägt dabei einen besonderen Schuh - und sendete vorab emotionale Worte an seine Fans.

"Scheiß auf Krebs", steht in weißen Lettern auf Sébastien Hallers neon-orangenem Fußballschuh der Marke Puma. Der BVB-Ausrüster hatte auf Instagram ein Bild der besonderen Arbeitsbekleidung des Ivorers veröffentlicht und darunter geschrieben: "Jetzt schon das beste Comeback des Jahres."

Der 28-Jährige hatte im Sommer-Trainingslager von Borussia Dortmund zunächst über Unwohlsein geklagt und war anschließend eingehend untersucht worden. Ein bösartiger Tumor im Hoden wurde daraufhin festgestellt, sodass sich Haller mehreren Operationen und Chemotherapien unterziehen musste.

Zu Jahresbeginn hatte der Mittelstürmer dann wieder das Mannschaftstraining mit seinen neuen Kollegen bestreiten können. Im Trainingslager in Spanien machte er große Fortschritte und feierte gar sein Comeback in einem Testspiel.

Haller bekennt: "Jeden Tag eine neue Herausforderung"

Nun winkt Haller sogar gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) das Pflichtspieldebüt für den BVB. "Das wird ein sehr emotionaler Moment. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich magische Momente mit Seb gibt", hatte Cheftrainer Edin Terzic auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag gesagt. Ob er den Torjäger von Beginn an oder als Joker aufbietet, ließ der 40-Jährige offen.

"Der Tag, auf dem ich zum ersten Mal meinen Namen auf der großen Anzeigetafel im Stadion sehe, an dem ich auf den Platz laufe, die Atmosphäre aufsauge, laufe, Zweikämpfe führe, wird gleichbedeutend sein mit einem großen persönlichen Erfolg", sagte Haller außerdem in einem von Puma veröffentlichten Video auf Instagram.

Der für über 30 Millionen Euro gewechselte Stürmer bekannte, wie schwer die vergangenen Monate auch mental waren: "Es war jeden Tag eine neue Situation für mich. Ich habe mir gesagt, dass ich mich anpassen muss. Und wenn man Kinder um einen herum hat, geht es nicht nur um dich. Du musst auch an ihre Lage denken, ihre Zukunft."

Am Ende hatte Haller, der sich fortan für Krebsbekämpfung einsetzen möchte, noch eine emotionale Botschaft für seine Fans parat: "Nimm jede Herausforderung an. Das ist alles."