Medien: Reus-Berater auf RB-Einladung in Leipzig

IMAGO/Michael Taeger

Wird mit RB Leipzig in Verbindung gebracht: BVB-Kapitän Marco Reus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat bislang keine tiefgründigen Gespräche mit seinem Kapitän Marco Reus über eine Vertragsverlängerung geführt. Wird dem BVB dies nun zum Verhängnis? Der Berater des Angreifers wurde am Freitagabend im Leipziger Stadion gesichtet - offenbar kam er dorthin auf Einladung von RB. Das berichtet "Sky".

DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig prüft dem TV-Sender zufolge eine mögliche Verpflichtung von Angreifer Marco Reus. Berater Dirk Hebel war am Freitag ins Stadion der Sachsen gereist, wo am Abend die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern stattfand.

Ob Hebel in diesem Zug konkrete Gespräche mit den Verantwortlichen von RB Leipzig über einen möglichen Reus-Wechsel im Sommer geführt hat, ist "Sky" nicht bekannt. Auch "Sport1" berichtet indes von der Leipziger Einladung. Der neue Sportchef Max Eberl habe die Gelegenheit nutzen wollen, um sich über die Situation des 33 Jahre alten Angreifers zu erkundigen.

Max Eberl flirtet mit Verpflichtung von Marco Reus

Reus, heißt es weiter, sei mittlerweile durchaus unzufrieden in Dortmund, da seine Vertragsverlängerung für die BVB-Bosse um Sportdirektor Sebastian Kehl offenbar keine allzu hohe Priorität genieße. Vorrang hatten zuletzt die Gespräche mit Youngster Youssoufa Moukoko, dessen Verlängerung nach langem Tauziehen am Samstag besiegelt worden war. Kehl hatte angekündigt, die Gespräche mit Reus in den kommenden Wochen führen zu wollen.

Max Eberl hatte indes zuletzt im TV-Sender "Bild" mit einer Aussage für Aufmerksamkeit gesorgt: "Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler einen sehr großen Markt gefunden haben. Wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem einzelnen zumindest beschäftigen."

Der 49-Jährige hatte Reus einst im Jahr 2009 zu Borussia Mönchengladbach gelotst. "Marco ist eher die Kategorie Führungsspieler, der einen Kader durch seine Erfahrung stärker machen kann", sagte Eberl.