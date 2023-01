Haaland zaubert City zum Sieg, Arsenal gewinnt Topspiel

Dank des überragenden Erling Haaland hat der englische Meister Manchester City den nächsten klaren Sieg in der Premier League eingefahren. Beim 3:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers gelang Haaland schon der vierte Dreierpack in dieser Saison.

Der frühere Dortmunder Stürmer ist in der Premier League auf Rekordkurs. Doch auch Tabellenführer FC Arsenal setzte sich im Topspiel gegen Manchester United durch.

Nachdem sich Man City in der ersten Hälfte lange schwergetan hatte, erzielte Haaland in der 40. Minute den Treffer zur Führung für die Gastgeber. Nach der Pause bestimmte City das Spiel.

Nach einem Foul an Ilkay Gündogan im Strafraum verwandelte erneut Haaland in der 50. Minute den fälligen Strafstoß. Wenige Minuten später machte der Norweger mit seinem dritten Treffer (54.) alles klar für den Titelverteidiger. Schon nach einer guten Stunde wurde er unter tosendem Beifall im Etihad-Stadion ausgewechselt.

Ex-BVB-Star mit sensationeller Quote

Die bisherige Bilanz des Ex-Dortmunders in England ist atemberaubend. In 19 von 20 Ligaspielen stand Haaland in dieser Saison für ManCity auf dem Platz und erzielte dabei 25 Tore.

In der vergangenen Saison hatten die beiden Toptorjäger der Premier League - Mohamed Salah und Heung-min Son - jeweils 23 Tore in 38 Spielen erzielt. Außerdem gelang es zuvor keinem Spieler, in so kurzer Zeit viermal einen Dreierpack zu erzielen. Nur Alan Shearer hat innerhalb einer Saison häufiger - nämlich fünfmal - drei Tore in einem Spiel geschossen.

Arsenal gewinnt Topspiel gegen ManUnited

Durch den ungefährdeten Sieg setzte ManCity den Spitzenreiter Arsenal unter Druck. Doch die Gunners siegten am Sonntagabend mit 3:2 (1:1) gegen Man United.

Bukayo Saka (53.) und Eddie Nketiah (24./90.) trafen in dem hochklassigen Spiel für den Tabellenführer. Die Gäste waren zunächst durch Marcus Rashford (17.) in Führung gegangen, außerdem traf Lisandro Martínez (59.).

In der Tabelle ist ManUnited Vierter, punktgleich mit dem Dritten Newcastle United.