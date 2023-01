Zukunftsplan von Harry Kane durchgesickert

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Im Werben um die Dienste von Torjäger Harry Kane von Tottenham Hotspur, der seit Monaten auch heiß beim FC Bayern gehandelt wird, zeichnet sich eine klare Tendenz ab.

Seit Längerem wir Harry Kane mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Angeblich ist der Engländer die klare Wunschlösung der Münchner, um mit einem Jahr Verspätung im kommenden Sommer einen Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten.

Kanes 2024 auslaufender Vertrag bei Tottenham Hotspur sowie die Tatsache, dass er mit seinem Ausbildungsverein in der Regel weder um nationale noch um internationale Titel mitspielt, schienen dem deutschen Rekordmeister im Werben um den Torjäger in die Karten zu spielen.

Harry Kane für den FC Bayern zu teuer?

Aktuell scheint es jedoch so, als rücke ein Kane-Wechsel an die Säbener Straße in weite Ferne. Das angebliche Objekt der Begierde sei zwar ein "grandioser Spieler", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Sonntag im "Doppelpasse" von "Sport1".

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sei aber wohl zu teuer. "Das ist eine Größenordnung - ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will oder kann", sagte Hoeneß.

Auch ein aktueller Medienbericht von der Insel dürfte die Hoffnungen in München auf einen Transfer-Coup nicht gerade befeuern.

"The Athletic" zufolge seien für die Zeit nach Schließung des Januars-Wechselfensters Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen Kane und Tottenham geplant. Der Profi könne sich einen weitere Verbleib bei den Spurs vorstellen, heißt es, sollten die Rahmenbedingungen für ihn passen.

Kleiner Silberstreif am Horizont für den FC Bayern?

Die Gespräche seien nur deswegen bislang nicht angelaufen, weil Kane wegen der Teilnahme an der WM keine Zeit gehabt habe und die Klub-Führung sich vorerst auf die aktuellen Transferpläne konzentriere.

Kleiner Silberstreif am Horizont aus Sicht des FC Bayern: Klar sei, so der Bericht weiter, dass der Tabellenfünfte der Premier League im kommenden Sommer eine Grundsatzentscheidung in der Causa Kane treffen müsse, wenn es bis dahin doch nicht zu einer Verlängerung kommt - und zwar darüber, ob man den 29-Jährigen verkauft oder in sein letztes Vertragsjahr gehen und dann womöglich ablösefrei ziehen lässt.