Wildert der FC Bayern in der Premier League?

IMAGO/Simon Roe

Offenbar ein Thema beim FC Bayern: Levi Colwill

Schon jetzt laufen beim FC Bayern die Vorbereitungen für die Saison 2023/2024 auf Hochtouren. Eine mögliche Baustelle im Kader des Rekordmeisters ist die Innenverteidigung, die im Sommer gerüchteweise mit einem Talent des FC Chelsea aus der englischen Premier League verstärkt werden könnte.

Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Lucas Hernández - auf dem Papier liest sich die Reihe der zentralen Defensivspieler beim FC Bayern überragend. Hinzu kommen mit Benjamin Pavard und Daley Blind zwei weitere Profis, die sich in der Abwehrmitte wohl fühlen.

Das Problem: Hérnandez (Kreuzbandriss) fällt noch lange aus, Pavard und Blind sind zudem eher für die Außenbahnen eingeplant. Durchaus möglich also, dass die Münchner Verantwortlichen im Sommer personell noch einmal nachlegen.

FC Bayern: Abwehr-Kandidat aus der Premier League?

Ein Kandidat könnte aus der englische Premier League kommen: Nach Informationen des Journalisten Simon Phillips vom Magazin "Football.London" steht der junge Engländer Levi Colwill auf der Liste des FC Bayern.

Der momentan vom FC Chelsea an Liga-Konkurrent Brighton & Hove Albion verliehene U21-Nationalspieler hat in den vergangenen Monaten in der englischen Eliteklasse den Durchbruch geschafft.

Seit November stand Colwill fünf Mal in Folge über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

FC Bayern und Manchester City im Rennen

Bislang galt es als sicher, dass die Blues ihr 19 Jahre altes Juwel nach der Saison zurückholen und selbst im Profikader austesten.

Im Zuge ihrer spektakulären Winter-Einkaufstour ist allerdings auch die Dichte an Top-Akteuren in Chelseas Verteidigung noch einmal gestiegen, womöglich würde Trainer Graham Potter gar keinen Platz für Colwill finden.

Bei seinem Stammklub ist der Youngster vertraglich noch bis 2025 gebunden. Mit seinen überraschend abgezockten Darbietungen im Brighton-Trikot soll er sogar Nationalcoach Gareth Southgate auf sich aufmerksam gemacht haben.

Kein Wunder also, dass Größen wie der FC Bayern und Manchester City um die Dienste des Top-Talents werben sollen. Ob es von Seiten des Bundesligisten bereits eine Kontaktaufnahme gab, ist nicht bekannt.