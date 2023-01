Verwirrung um Interesse des FC Bayern an Kai Havertz

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Kai Havertz wurde mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Kai Havertz vom FC Chelsea wurde zuletzt erneut mit einem möglichen Engagement beim FC Bayern in Verbindung gebracht. Ein neuer Medienbericht widerspricht den Gerüchten jedoch deutlich.

"Mediafoot" befeuerte unlängst die Spekulationen, der FC Bayern bemühe sich um die Dienste von Kai Havertz. Der deutsche Rekordmeister sei hinter den Kulissen sogar "sehr aktiv" in der Causa Havertz, enthüllte das französische Portal. Auch die "tz" spekulierte über ein aufflammendes Interesse an Havertz an der Säbener Straße.

Wie "Sport1" erfahren haben will, entbehren die Berichte allerdings jeglicher Grundlage. Demnach besteht vonseiten der Münchner schlicht "kein Interesse" am 23-jährigen deutschen Nationalspieler.

Das gelte sowohl für die noch bis zum 31. Januar laufende Wintertransferperiode als auch für den kommenden Sommer.

Kai Havertz für den FC Bayern kein Neuner

Zwar soll die Führung des FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn gute Beziehungen zu Havertz' Beratern hegen. An der Isar soll man allerdings derzeit überhaupt keinen Bedarf in der Offensive sehen.

Zumal Salihamidzic und Co. in Havertz keinen Neuner, sondern eher einen Mann für die offensiven Außenbahnen oder die Positionen hinter einem Mittelstürmer sehen sollen.

Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern existieren rund um Havertz schon lange. 2020 entschied sich der gebürtige Aachener allerdings dafür, Bayer Leverkusen zu verlassen und in London anzuheuern.

Für Chelsea kommt Havertz seitdem auf 119 Pflichtspiele (29 Tore/15 Vorlagen), der Deutsche steht aber immer wieder in der Kritik.

Dass die Blues im laufenden Winter bereits über 110 Millionen Euro in die Dienste der Angreifer Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke und Joao Félix investiert haben, kann durchaus als Zeichen dafür gesehen werden, dass Havertz künftig einen schwereren Stand haben wird. Sein Vertrag an der Stamford Bridge endet im Sommer 2025.