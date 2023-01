VfL Wolfsburg ohne Felix Nmecha

IMAGO/Darius Simka

Felix Nmecha fehlt dem VfL Wolfsburg

Trainer Niko Kovac (51) vom VfL Wolfsburg muss beim Bundesliga-Spiel in Berlin bei Hertha BSC (Dienstag, 20.30 Uhr/Sky) auf Felix Nmecha (22) verzichten.

Der Mittelfeldspieler wird wegen einer Verhärtung im Oberschenkel ausfallen. "Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Kovac. Zudem wird Linksverteidiger Paulo Otavio (28) wegen einer Gelbsperre fehlen.

Wolfsburg könnte bei der Hertha den sechsten Sieg in Serie einfahren - das gelang dem Werksklub in der Bundesliga zuletzt im Herbst 2014. Doch Kovac warnte sein Team davor, den Tabellenvorletzten zu unterschätzen. "Im Moment sind wir oben auf, aber das kann sich schnell ändern", sagte Kovac, der in Berlin geboren wurde und in den 90er Jahren sowie dann noch einmal von 2003 bis 2006 für Hertha spielte: "Vor allem dann, wenn man glaubt, es geht alles von alleine."

Doch die Zahlen sprechen für die Wölfe, die mit einem 6:0 gegen den SC Freiburg furios ins Jahr gestartet waren. Zudem verlor der VfL nur eines der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele gegen die Hertha.