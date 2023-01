Bericht: Belgisches Offensiv-Juwel auf dem Sprung zum BVB

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Julien Duranville (r.) könnte bereits in der Rückrunde für den BVB auflaufen

Bislang ist BVB nur einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Nachdem der Bundesligist mit Defensiv-Allrounder Julian Ryerson bereits eine Verstärkung für die wacklige Abwehr gefunden hat, soll nun noch eine Ergänzung für die Offensive her. Mit dem belgischen Supertalent Julien Duranville könnte diese bereits gefunden sein.

"Das würde ich so noch nicht unterschreiben wollen, weil ich auch noch nicht ganz genau weiß, was noch passiert", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag auf Nachfrage, ob die Transferplanungen des BVB abgeschlossen seien, gegenüber "DAZN".

Nur wenigen Tage später sieht es stark danach aus, als wenn die Dortmunder bereits in den kommenden Tagen den nächsten Neuzugang im Ruhrpott begrüßen dürften. Die belgische Tageszeitung "Het Nieuwsblad" berichtet, dass sich Offensiv-Juwel Julien Duranville auf dem Sprung zum BVB befindet.

Offensiv-Juwel will zum BVB

Momentan steht der 16-Jährige noch beim RSC Anderlecht unter Vertrag. Dort hat das Mega-Talent aber nur noch einen laufenden Kontrakt bis zum Sommer 2024. Eine Verlängerung des Vertrages lehnte der Spieler bisher ab, sodass das belgische Spitzenteam ihren Youngster spätestens nach der Saison verkaufen muss, um noch eine Ablöse zu erhalten.

Doch bereits jetzt soll der BVB auf einen Transfer von Duranville drängen und bereit sein, etwa zehn Millionen Euro für die Dienste des Flügelflitzers zu bieten. Für Anderlecht ein willkommener Geldregen. Die Kassen des Tabellenzwölfte Belgiens sind derzeit leer.

Dazu kommt: Laut dem Sportmagazin "Voetbalkrant" soll Duranville die Freigabe für einen Wechsel intern bereits erteilt worden sein. Allerdings erhoffe man sich in Anderlecht noch mehr als die kolportierten zehn Millionen Euro, heißt es. Ob der BVB bereit ist, noch mehr Geld auf den Tisch zu legen, wird sich zeigen.

An den Verhandlungen mit dem Profi selbst soll es derweil wohl nicht scheitern. Nach Information von "Het Nieuwsblad" soll Borussia Dortmund der absolute Wunschverein von Duranville sein.