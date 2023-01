Torwart-Ikone rät Neuer zu DFB-Aus - Ulreich muss wechseln

IMAGO/ULMER

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern derzeit verletzt

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters von 36 Jahren stand eigentlich außer Frage, dass Manuel Neuer noch einige Spielzeiten im Tor des FC Bayern gesetzt ist. Seitdem sich der Routinier in der Winterpause beim Skitouren einen Beinbruch zuzog, scheint sich das Blatt allerdings zu wenden. Eine absolute Torwart-Legende zweifelt hingegen nicht an Neuer, rät dem gebürtigen Gelsenkirchener allerdings zu einem schwierigen Schritt.

Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer sah sich der FC Bayern gezwungen, kurzfristig noch einmal tiefer in die Tasche zu greifen und mit Gladbachs Yann Sommer einen Vertreter für den Platzhirschen zu verpflichten.

Nicht wenige Medien mutmaßten, dass der Deal auch eine Kampfansage an Neuer ist, der Nummer-eins-Status des Weltmeisters von 2014 bei seiner Rückkehr längst nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Anders sieht das Torwart-Ikone Toni Schumacher.

Er habe viel darüber nachgedacht, warum Sommer als Stammkraft von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gegangen ist, um "kurzfristig die Nummer eins" zu sein, so der ehemalige deutsche Nationaltorhüter im Gespräch mit der "tz". "Wenn Manuel Neuer wieder da ist, ist das für Sommer ja auch wieder vorbei. Dann wird der spielen", ist sich Schumacher sicher.

Zwar sei es schon so, dass die Rückkehr nach Verletzungen sich im Alter schwieriger gestalte, er mache sich aber keine Sorgen, dass Neuer sein "Niveau nicht halten kann". Eine Entscheidung legt Schumacher Neuer jedoch ans Herz: "Ich würde an seiner Stelle über Einsätze in der Nationalmannschaft nachdenken", so der 68-Jährige, der die "Doppelbelastung" und die "große Verletzungsgefahr" als Gründe ins Feld führt.

Dieser Torwart sollte den FC Bayern verlassen

Nach dem unrühmlichen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der im Winter 2022 ausgetragenen Fußball-WM in Katar legten Neuers Aussagen allerdings nicht nahe, dass er einen Abschied aus dem DFB-Team in Betracht ziehe. Zumal mit der Heim-EM 2024 noch ein echtes Highlight vor der Tür steht.

Neuer ist aber nicht der einzige Keeper der Bayern, über dessen Zukunft sich Schumacher äußert. Auch an Sven Ulreich, der nach dem Neuer-Aus nicht zur Nummer eins befördert wurde, wendet sich Schumacher. "Er tut mir ein bisschen leid. Er ist selbst ein super Torwart – und das als zweiter Mann. Dass sie dann noch einen Neuen holen, ist für ihn schon hart. An seiner Stelle würde ich mir im Sommer einen neuen Verein suchen", kommentiert der Europameister von 1980 die Situation Ulreichs.

Toni Schumacher avancierte zwischen 1972 und 1987 zur Legende des 1. FC Köln und stand anschließend beim FC Schalke 04, Fenerbahce und dem FC Bayern zwischen den Pfosten. Mit 42 Jahren gab er 1996 noch einmal ein kurzes Comeback und wurde Deutscher Meister mit dem BVB.