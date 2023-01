Die Favoriten auf die Tapalovic-Nachfolge beim FC Bayern

IMAGO/Michael Taeger

Wer wird der neue Positionstrainer von Sven Ulreich (l.) und Yann Sommer beim FC Bayern?

Mit der kurzfristigen Entlassung seines langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic sorgte der FC Bayern am Montagabend für einen echten Paukenschlag. Schon am Dienstag beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (ab 20:30 Uhr) wird er durch Ex-Profi Tom Starke ersetzt, der ansonsten als Koordinator der Torwarttrainer im Nachwuchsbereich in München tätig ist. Mittel- und langfristig könnte es aber andere Pläne bei den Bayern geben.

Die Variante, Tom Starke das torwartspezifische Aufwärmen vor dem Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen Köln durchführen zu lassen, könnte laut einem Bericht der "Abendzeitung" nur eine Interimslösung sein.

Als dauerhafte Alternative bringt die Zeitung mit Jaroslav Drobny einen weiteren prominenten Ex-Torwart ins Gespräch. Der 43-Jährige bestritt den überwiegenden Teil seiner eigenen aktiven Profi-Karriere in Deutschland und stand unter anderem für den VfL Bochum, Werder Bremen, Hertha BSC und dem HSV zwischen den Pfosten.

Als aktiver Torhüter absolvierte er über 200 Bundesliga-Partien, spielte zuletzt noch bis 2021 in seiner tschechischen Heimat bei Ceske Budejovice.

Torwarttrainer-Frage beim FC Bayern entscheidet sich zwischen Drobny und Starke

Nach seinem Karriereende vor eineinhalb Jahren wechselte er direkt zum FC Bayern, wo er seit dem als Torwarttrainer in der U23 der Münchner tätig ist.

Wie es in dem Medienbericht heißt, könnte dem ehemaligen tschechischen Nationalspieler jetzt die Beförderung in die Lizenzspielerabteilung des FC Bayern winken. Er wäre dann der verantwortliche Positionstrainer für Yann Sommer, Sven Ulreich, Johannes Schenk und Manuel Neuer, wenn dieser aus seiner Verletzungspause zurückkehrt.

Zwischen Jaroslav Drobny und Interims-Torwarttrainer Tom Starke soll die Entscheidung fallen, wer als dauerhafte Nachfolge-Lösung für den geschassten Toni Tapalovic installiert wird.

Welche Präferenzen Cheftrainer Julian Nagelsmann in der Torwarttrainer-Frage hegt, ist dabei nicht bekannt. Der Bayern-Coach soll die Trennung von Toni Tapalovic zuvor aus atmosphärischen Gründen veranlasst haben.