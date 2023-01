Eberl bestätigt Gespräche mit Reus-Berater

IMAGO/David Inderlied

Max Eberl kennt BVB-Star Marco Reus schon lange

In den vergangenen Tagen machten Gerüchte um einen möglichen Wechsel von BVB-Kapitän Marco Reus zum Bundesliga-Rivalen RB Leipzig die Runde. Am Dienstag hat Max Eberl, seines Zeichens Sportchef der Sachsen, die jüngsten Spekulationen kommentiert.

Wagt Marco Reus im Spätherbst seiner Karriere noch einmal ein neues Abenteuer? Zuletzt kamen Gerüchte auf, die den 33-Jährigen mit einem ablösefreien Abschied von Borussia Dortmund im Sommer in Verbindung brachten.

Als potenzielles Ziel galt dabei ausgerechnet RB Leipzig, das bei vielen BVB-Fans überaus verhasst ist.

Am Dienstagabend hat Sportchef Max Eberl vor dem Gastspiel der Roten Bullen beim FC Schalke 04 am "Sky"-Mikrofon zur Causa Reus Stellung bezogen.

BVB: Eberl bestätigt Treffen mit Reus-Berater

Ein konkretes Interesse am Offensivmann wies er zurück. "Da ist nichts dran", stellte Eberl klar: "Wir machen uns in Ruhe Gedanken, was den Sommer betrifft. Ablösefreie Spieler, darum muss man sich heute Gedanken machen."

Eberl bestätigte allerdings ein Treffen mit Reus' Berater Dirk Hebel am vergangenen Wochenende. "Wir haben einfach Kaffee getrunken und wenig über Spieler geredet", verriet der Ex-Profi.

Auch sei die Verbindung von Reus zu ihm und zum aktuellen Leipzig-Coach Marco Rose offensichtlich. Eberl hatte den Edeltechniker 2009 nach Gladbach gelotst, Rose ihn vergangene Saison beim BVB trainiert.

Vom FC Schalke nach Leipzig? Eberl lobt "Experte" Schröder

Auch mit Blick auf einen möglichen Wechsel von Rouven Schröder ins Leipziger Management bestritt Eberl "konkrete Gespräche. "Dass Rouven Experte ist, das ist einfach so, das weiß auch jeder", erklärte der Sportchef.

Er mache sich gerade "viele Gedanken", wie sein zukünftiges Team bei RB aussehen werde: "Ich versuche, die bestmögliche Entscheidung für Leipzig zu treffen, die ist aber bislang noch nicht getroffen."