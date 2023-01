Kobel zum FC Bayern? Kahn bezieht Stellung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Oliver Kahn hat sich zur Torwart-Situation beim FC Bayern geäußert

Die Torwart-Situation beim FC Bayern hat sich in den vergangenen Wochen schlagartig verändert. Als langfristige Lösung wurde zuletzt auch BVB-Schlussmann Gregor Kobel gehandelt. Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn hat sich zum Dortmunder Keeper nun allzu deutlich geäußert.

Oliver Kahn beendet die Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung des FC Bayern von Borussia Dortmunds Gregor Kobel. "Ich habe keine Ahnung, woher diese Gerüchte kommen", zeigte er sich gegenüber "Sport Bild" durchaus verblüfft. Denn: "Ich habe mich nie über die Leistung und den Spieler Gregor Kobel geäußert."

Kobel war in den vergangenen Wochen, in denen der FC Bayern letztlich in Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach eine sowohl kurz- als auch mittelfristige Lösung für die Besetzung des Tores gefunden hat, immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Der "kicker" berichtete sogar von einer ersten "sanften" Kontaktaufnahme zum 25-Jährigen, um perspektivisch einen Wechsel im Sommer 2024 auszuloten. Der einstige Bundesliga-Reporter Marcel Reif behauptete bei "Bild" zudem, er wisse, dass Oliver Kahn "Riesenstücke auf Kobel" hielte. Er habe erfahren, dass er den BVB-Keeper hinter Manuel Neuer als derzeit besten Schlussmann der Liga einstufe.

Beim BVB besitzt Gregor Kobel unterdessen noch einen langfristig laufenden Vertrag bis 2026. Anzeichen dafür, dass der Revierklub gewillt ist, den Stammtorwart überhaupt abzugeben, gibt es bislang nicht.

Kahn will Nübel eine Chance beim FC Bayern geben

Oliver Kahn sieht seinen FC Bayern derweil nach der Verpflichtung von Yann Sommer ohnehin für die Zukunft bestens aufgestellt. Der Schweizer Nationalspieler unterschrieb bis 2025. Er sei "eine optimale Lösung", mit der die Münchner "die großen Ziele erreichen" könne, die man sich national wie international gesetzt hat.

In der zweiten Reihe bleibt weiterhin Ersatzmann Sven Ulreich, der bewiesen habe, "dass er in seiner Rolle immer zuverlässig ist und seine Leistungen bringt", so Kahn außerdem. In Johannes Schenk verfüge der Klub zudem über "einen noch jungen Torwart, der lernwillig ist und sich entwickeln wird".

Nicht zuletzt kommt in Alexander Nübel nach der Saison ein weiterer Schlussmann zurück, der Ansprüche auf Spiele stellen wird. Oliver Kahn will dem 26-Jährigen eine weitere Chance geben: "Wir werden beobachten, welche Leistungen Yann Sommer in der Rückrunde zeigt und auch den Heilungsverlauf von Manuel abwarten." Es sei "legitim", dass Nübel nur "unter der Voraussetzung von Spielzeit nach München zurückkommen will".