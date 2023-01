Drama um schwere Neuer-Verletzung enthüllt

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wie lange wird Manuel Neuer dem FC Bayern fehlen?

Nationaltorwart Manuel Neuer hat sich bekanntlich Anfang Dezember bei einer Skitour schwer verletzt und beim FC Bayern eine wochenlange Diskussion sowie letztlich die Verpflichtung von Yann Sommer verursacht. Nun wird bekannt, welch Drama sich in den Bergen abgespielt hatte. Der 36-Jährige hatte wohl Glück im Unglück.

So viel ist klar: Manuel Neuer hat beim Skitourengehen am 9. Dezember eine schwere Beinverletzung erlitten. Wie "Bild" unlängst berichtete, verbirgt sich hinter der offiziellen Diagnose "Fraktur des rechten Unterschenkels" jedoch weitaus mehr. Tatsächlich handele es sich um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch.

"Sport Bild" gibt nun weitere Einzelheiten. Demnach spielte sich um Manuel Neuer gar ein regelrechtes Drama ab. Am Berg sei die medizinische Versorgung seines Beins ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen.

Hubschrauber schnell vor Ort, Operation noch am gleichen Tag

Denn: Der offene Bruch, so berichtet "Sport Bild", habe noch am Unfallort starke Blutungen hervorgerufen. Allein sein Skischuh habe die Wunde zumindest notdürftig zusammengehalten, wenngleich sich die Schwellung in den Minuten nach der Verletzung immer weiter vergrößert hätte.

Wäre die Schwellung zu stark gewesen, hätten die Ärzte mit der Operation zunächst warten müssen, womöglich mehrere Tage. Dies hätte den Heilungsverlauf deutlich verlangsamt. Da der Rettungshubschrauber aus der Unfallklinik in Murnau jedoch direkt verfügbar war, konnte Manuel Neuer noch am gleichen Tag operiert werden. Neueste Untersuchungen hätten den guten Heilungsverlauf bestätigt, neue Komplikationen würden nicht erwartet.

Der Schlussmann selbst wollte zu den Ereignissen gegenüber dem Sportblatt nicht Stellung beziehen.

Lohnfortzahlung? FC Bayern will das intern klären

Wie lange Manuel Neuer nun ausfallen wird, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Cheftrainer Julian Nagelsmann hatte von einem möglichen Comeback zwischen Juni und August gesprochen. Intern, so "Sport Bild", werde aber nicht ausgeschlossen, dass es womöglich noch länger dauert.

Seine Lohnfortzahlung ist dem Bericht zufolge dank einer Vertragsklausel derweil für die ersten vier Monate seit dem Ausfall abgesichert. Bei Neuers Top-Gehalt von 20 Millionen Euro wären das immerhin rund 6,5 Millionen Euro.

Vorstandsboss Oliver Kahn, angesprochen darauf, ob der 36-Jährige von sich aus auf das Geld verzichten sollte, sagte gegenüber "Sport Bild" lediglich: "Solche Themen besprechen wir immer mit dem Spieler selbst." Das "Entscheidende in der aktuellen Situation" sei vorerst, dass Manuel Neuer "wieder gesund und fit wird".