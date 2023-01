Gladbach hatte Omlin-Deal schon abgeblasen

IMAGO/RHR-FOTO

Omlin will die großen Fußstapfen von ann Sommer füllen

Lange musste Jonas Omlin warten und bangen, ob sein Wechsel nach Gladbach wirklich vollzogen wird. Selbst in der Hand hatte er es nicht. Ganz im Gegenteil: Zwischenzeitlich sah es schon so aus, als würde der Transfer ins Wasser fallen, berichtet "Sport Bild".

Erst als der FC Bayern die Forderungen der Gladbacher erfüllten und Yann Sommer seinen ausdrücklichen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegte, kam dem Bericht zufolge noch einmal Schwung in das Torwart-Karussell.

Demnach hatte die Borussia Omlins Ex-Klub, dem HSC Montpellier, bereits abgesagt, bevor Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. doch bereit waren, die geforderten acht Millionen plus Bonuszahlungen für Sommer zu bezahlen. Für ungefähr die gleiche Summe kam Omlin schließlich aus Frankreich nach Gladbach.

Omlin und Sommer kennen sich aus der Nationalmannschaft

Dort soll er nun die Lücke, die yann Sommer hinterlassen hat, füllen. Geht es nach Omlin, wird ihm genau das gelingen. Das verriet er in der "Sport Bild": "Ich versuche, es in Gladbach genauso wie Yann zu machen! Er hat hier einen super Job gemacht, ist ein super Kerl. Man macht wirklich nichts falsch, wenn man sich Dinge von ihm abschaut. Wir sind im Austausch, sind gut befreundet. Yann ist ein Vorbild für alle, das kann man schon so sagen."

Dass beide sich öfters unterhalten, dürfte niemanden überraschen. Die Torhüter kennen sich aus der Schweizer Nationalmannschaft, schafften ihren sportlichen Durchbruch, wenn auch zu verschiedenen Zeitpunkten, beim FC Basel und wechselten von dort ins Ausland.

Sein erstes Spiel als "Sommer-Nachfolger" hat Omlin bereits hinter sich gebracht. Gegen Bayer Leverkusen musste der 1,90 große Schlussmann allerdings dreimal hinter sich greifen, verlor mit den Gladbachern zum Re-Start der Bundesliga mit 2:3.

Omlin wechselte 2020 fast zu Schalke 04

Übrigens: Schon 2020 wäre der 29-Jährige fast in der Bundesliga gelandet. Damals hatte Schalke 04 nach Angaben der "Sport Bild" seine Fühler nach ihm ausgestreckt. Der damalige Kaderplaner Michael Reschke erklärte zuletzt, dass ein Transfer aus "wirtschaftlichen Gründen" nicht realisierbar war.

In der Retrospektive dürfte Omlin darüber sicher nicht enttäuscht sein. Während die Königsblauen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle stehen, kämpft er mit Gladbach nun um den Einzug in den Europapokal.