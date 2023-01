Valladolid-Boss stellt BVB-Flirt ins Schaufenster

IMAGO/Mutsu Kawamori

Steht beim BVB angeblich hoch im Kurs: Iván Fresneda

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist Medienberichten zufolge an der Verpflichtung von Toptalent Iván Fresneda interessiert. Fran Sánchez, Sportdirektor von dessen Klub Real Valladolid, dementiert jedoch, dass der BVB ein offizielles Angebot hinterlegt hat. Einem Transfer will er dennoch nicht im Wege stehen - solange die Ablösesumme stimmt.

"Für unser Wachstum ist es wichtig, dass die Umsätze stimmen", zitiert das spanische Sportblatt "Marca" Real Valladolids Funktionär Fran Sánchez, der damit einen bevorstehenden Verkauf von Iván Fresneda bestätigte. "Wir arbeiten Hand in Hand mit seinen Beratern, die uns das Interesse vieler Vereine aufgezeigt haben."

Am Montag wurden Fresnedas Berater auf dem Vereinsgelände gesichtet - wohl, um die neuesten Entwicklungen im Poker um ihren Mandanten weiterzugeben.

Allen voran Borussia Dortmund sowie Englands Tabellenführer FC Arsenal rechnen sich derzeit Berichten zufolge Chancen im Rennen um den jungen Rechtsverteidiger aus. Angeblich buhlt auch Newcastle United um den 18-Jährigen.

"Marca" zufolge befindet sich der BVB in der Pole Position, dessen Vorschlag beim LaLiga-Klub gepunktet haben soll. Demnach bietet Schwarz-Gelb an, Fresneda zum 1. Juli zu verpflichten, sodass dieser in der Rückrunde weiter Spielpraxis in der Heimat erhielte. Dortmund hatte sich unlängst ohnehin bereits mit Julian Ryerson auf der Außenverteidiger-Position verstärkt.

Valladolid nicht "verzweifelt"

Der BVB bietet angeblich eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro, mithilfe von Bonuszahlungen könnte die Summe auf 15 Millionen Euro anwachsen. Die Dortmunder Verantwortlichen haben Iván Fresneda ohnehin schon von einem Wechsel überzeugt, heißt es. Nach Angaben von "Diario de Valladolid" ist der Klub aber noch nicht vollends überzeugt. Der Fixbetrag soll demnach höher ausfallen, der variable Betrag könnte im Umkehrschluss sinken.

Am Dienstag wollte Sportdirektor Fran Sánchez jedoch keineswegs von einer Einigung sprechen. Auf einer Pressekonferenz zur Verpflichtung von Stürmer Darwin Machis entgegnete er, angesprochen auf einen möglichen Abschied von Iván Fresneda: "Er hat das Interesse vieler Mannschaften geweckt, aber wir haben kein offizielles, festes Angebot erhalten."

Es stimme jedoch, "dass mehrere Vereine uns kontaktiert haben und dass das Interesse vieler Vereine real ist". Sánchez schob hinterher: "Borussia Dortmund hat uns nicht direkt kontaktiert."

Man versuche nicht "verzweifelt, den Spieler zu verkaufen". Ziel sei es schließlich vordergründig, den Klassenerhalt zu schaffen. Zweifelsohne würde ein Transfer dem Klub aber ermöglichen, "Zugang zu einem anderen Spielerprofil" zu bekommen.

Der gebürtige Madrilene Iván Fresneda besitzt noch einen Vertrag bis 2025. In der Primera División wurde der spanische U20-Nationalspieler bislang zehn Mal eingesetzt.