Medien: VfB Stuttgart buhlt um torgefährlichen Norweger

IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen

Hugo Vetlesen steht wohl beim VfB Stuttgart auf dem Zettel

Sein bitterer Auftritt beim 2:2-Unentschieden am Dienstagabend bei der TSG Hoffenheim könnte das letzte Spiel von Naouirou Ahamada im Trikot des VfB Stuttgart gewesen sein. Der Mittelfeldspieler könnte Gerüchten zufolge noch in die englische Premier League wechseln. Laut jüngsten Medienberichten haben die Schwaben mittlerweile eine neue Alternative für den Gelb-Rot-Sünder vom Dienstag ins Visier genommen.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano vermeldete, soll der VfB nämlich an Hugo Vetlesen vom norwegischen Erstligisten FK Bodö Glimt interessiert sein.

Der Norwegische Nationalspieler, der im November 2022 an der Seite von Martin Ödegaard sein Länderspiel-Debüt für die Skandinavier feierte, soll auf einer Liste von möglichen Kandidaten für das VfB-Mittelfeld stehen, heißt es weiter.

Zuletzt wurde vor allem über das Interesse der Schwaben an Josuha Guilavogui für die gleichen zentralen Mittelfeld-Positionen berichtet, ohne dass es bisher einen Durchbruch in der Causa gegeben hätte.

Nun also Hugo Vetlesen, der es den VfB-Bossen angetan haben soll und als überaus offensivstark gilt. In norwegischen Medien hieß es dazu weiter, dass der abstiegsbedrohte Bundesligist konkrete Überlegungen daran anstellt, noch vor dem Wochenende ein Angebot für den 22-Jährigen abzugeben. Das Transferfenster schließt bekanntermaßen am kommenden Dienstagabend.

VfB-Flirt traf 16 Mal in der norwegischen Meisterschaft

Dass der VfB Stuttgart personell noch nachlegen will, daraus hatten die Verantwortlichen um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Cheftrainer Bruno Labbadia zuletzt kein Geheimnis mehr gemacht.

Allerdings wurden den klammen Schwaben strenge Sparvorgaben vorgesetzt, die ihnen in der Kaderplanung nicht mehr viel Spielraum lassen.

Hugo Vetlesen kam in der abgelaufenen Spielzeit in Norwegen auf herausragende 16 Saisontore und war damit der torgefährlichste Mittelfeldspieler Norwegens.