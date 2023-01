Medien: Marcus Thuram sagt FC Chelsea ab

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Seit 2019 in Diensten von Borussia Mönchengladbach: Marcus Thuram

Wechselt Borussia Mönchengladbachs Angreifer Marcus Thuram noch in diesem Winter zu einem anderen Klub? Trennen sich die Wege erst nach der Saison, wenn der Vertrag des französischen WM-Fahrers ausläuft? Oder bleibt der 25-Jährige etwa doch in Gladbach? Offenbar ist Thuram der Klärung zumindest einer dieser Fragen einen Schritt weiter gekommen.

Zahlreiche Topklubs aus ganz Europa zeigen Berichten zufolge großes Interesse an einer sofortigen Verpflichtung von Mittelstürmer Marcus Thuram. Denn: Der Franzose ist aufgrund seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags vergleichbar günstig zu haben.

"Beide sind begehrte Spieler", hatte Gladbachs Manager Roland Virkus mit Verweis auf Thuram und dessen Mitspieler Ramy Bensebaini zuletzt gesagt, "doch wir werden alles versuchen, sie auch zum Bleiben nach dieser Saison zu bewegen". Ein Versprechen, "dass beide nächstes Jahr bei uns Fußball spielen", konnte er aber nicht machen. Nur so viel: "Stand heute", so Virkus am vergangenen Samstag, werde das Duo im Winter nicht verkauft.

Trio um FC Bayern an Thuram angeblich interessiert

Ein unmittelbarer Wechsel zum FC Chelsea, einer der größten Interessenten für Marcus Thuram, hat sich nach Angaben von "Fussballtansfers.com" nun ohnehin erst einmal zerschlagen. Thuram habe die Abwerbeversuche der Blues allesamt abgeblockt, er wolle nicht im Winter an die Stamford Bridge wechseln.

Gleichwohl sei damit nicht automatisch ein Transfer ausgeschlossen, der nach dem Vertragsende im Sommer über die Bühne gehen könnte. Thuram würde in dem Fall ohne Ablöse, dafür jedoch wohl für eine beachtliche Handgeld-Summe, nach England ziehen.

Entschieden sei diesbezüglich allerdings noch nichts, da neben Chelsea auch Manchester United und sogar der FC Bayern München als mögliche Abnehmer gehandelt werden.

Der 25-Jährige war 2019 für neun Millionen Euro von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. In bislang 119 Pflichtspielen für die Fohlen erzielte er 41 Tore und lieferte 26 Vorlagen. Zum Bundesliga-Restart fehlte Thuram noch aufgrund von Knieproblemen.