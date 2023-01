Sforza sicher: Sommer die langfristige Nummer eins beim FCB

MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Ciriaco Sforza war mehrere Jahre für den FC Bayern aktiv

Mit Yann Sommer hat der FC Bayern einen hochwertigen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gefunden. Auch der ehemalige Bayern-Profi Ciriaco Sforza lobt den Rekordmeister für die Verpflichtung und erklärt, welche entscheidende Rolle der Schweizer bei den Münchenern einnehmen kann.

Insgesamt drei Spielzeiten war Ciriaco Sforza für den FC Bayern in der Bundesliga aktiv. In dieser Zeit gewann der Schweizer einmal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Nach seiner Profi-Karriere machte sich der 79-fache Nationalspieler in der Schweiz als Trainer einen Namen.

Unter anderem förderte er 2009 und 2010 die noch in den Kinderschuhen steckende Karriere von Yann Sommer bei den Grasshoppers Zürich. Von den Qualitäten seines Landsmannes ist Sforza derweil immer noch absolut angetan.

"In den letzten zwei Jahren ist Yann der beste Torhüter der Bundesliga gewesen. Jahrelang hat er dort gezeigt, dass er das Zeug für einen Weltklub hat. Seine Ausstrahlung ist Weltklasse", geriet der 52-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild" ins Schwärmen.

Sommer auch bei Neuer-Rückkehr die Nummer eins beim FC Bayern?

Daher ist sich Sforza sicher, dass der Neu-Münchener beim Tabellenführer ein wichtiges Puzzleteil in der Rückrunde werden kann. "Er hat den Schlüssel, um Bayern zum Champions-League-Sieg zu führen. Er kann der entscheidende Faktor zum Erreichen dieses großen Ziels sein", verriet der 52-Jährige.

Bereits für Gladbach und im Nationalteam habe er viele Big-Points gerettet, diese "Schlüsselfigur kann er bei Bayern auch werden", glaubt Sforza.

Für den ehemaligen Trainer des FC Basel ist derweil klar, dass Sommer auch bei einer Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer weiterhin das Bayern-Tor hüten wird.

"Wenn die Bayern jetzt so viel Geld für einen Torwart in die Hand nehmen und ihm einen so langen Vertrag geben, dann planen sie auch langfristig mit ihm als Nummer eins", stellte Sforza klar, der den Wechsel von Sommer zum FC Bayern als "Krönung seiner Karriere" bezeichnete.