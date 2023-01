Warum Goretzka um seinen Platz bei Bayern bangen muss

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leon Goretzka steckt auch beim FC Bayern im Tief

Was ist nur mit Leon Goretzka los? Der Nationalspieler macht beim FC Bayern exakt da weiter, wo er bei der desaströsen Weltmeisterschaft in Katar aufgehört hatte. Zu allem Überfluss verletzte sich der 27-Jährige im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auch noch am Kopf.

Nach gerade einmal 45 Minuten auf dem Rasen hatte Leon Goretzka am Dienstagabend bereits Feierabend. Zunächst wurden Leistungsgründe für die Maßnahme von Trainer Julian Nagelsmann vermutet, später brachte der Übungsleiter jedoch selbst Licht ins Dunkel.

"Bei einer Kopfballaktion ist der Kölner Spieler auf seinen Kopf gefallen. Der Schwindel wurde dann zur Halbzeit zunehmend mehr und deswegen haben wir reagiert", erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der aus Münchner Sicht frustrierenden Begegnung.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich Goretzka gegen den Effzeh von Anfang an schwer getan hatte und mindestens so unglücklich agierte wie beim vorangegangenen 1:1 gegen RB Leipzig am Freitag.

"An ihm lief die Partie lange vorbei, wenngleich er präsenter war als Joshua Kimmich. Unterm Strich ein Schatten seiner selbst", bilanzierte sport.de den Auftritt des Mittelfeldspielers, der die Note 5,0 erhielt.

Es scheint, als hätte die ebenso unruhige wie erfolglose WM in Katar bei Goretzka größere Spuren hinterlassen als zunächst gedacht.

Leon Goretzkas Horror-WM wirkt nach - auch beim FC Bayern

Beim Wüsten-Turnier hatte Goretzka auf und neben dem Platz nicht die glücklichste Figur abgegeben. Sportlich enttäuschte der gebürtige Bochumer total, zudem eckte er laut "kicker" innerhalb der Mannschaft an, als er die berühmte Hand-vor-den-Mund-Aktion vor dem Japan-Spiel mit seiner PR-Agentur auf den Weg brachte.

So wurde aus dem als Mentalitäts- und Führungsspieler eingeplanten Goretzka ein Gesicht der deutschen Horror-WM - zum Leidwesen des FC Bayern, der es bislang nicht geschafft hat, den verkrampft wirkenden Profi wieder auf Kurs zubringen.

Fehlpässe wie gegen Leipzig und Köln sah man vom Münchner Achter sonst nur selten, so viel er auch wollte, so wenig gelang ihm. Oft trieb der Antreiber nur umher.

Neue Mittelfeld-Konkurrenz beim FC Bayern im Anflug

Allzu viel Zeit kann sich Goretzka, dessen Vertrag beim Rekordmeister noch bis 2026 gültig ist, bei seiner Suche nach alter Stärke indes nicht mehr lassen.

Einst war der 27-Jährige als kongenialer Partner von Sechser Joshua Kimmich unersetzlich, doch dieser Status bröckelt langsam.

Intern scharren Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch mit den Hufen, auch wenn beide ebenso wie Goretzka weit von ihrer Bestform entfernt sind. Im Sommer wird in Leipzigs Konrad Laimer aber ein neuer Mann für die Schaltzentrale zum Team stoßen, der Ansprüche auf einen Platz in der Startelf mitbringen dürfte.

Der Österreicher ist zwar weniger robust als Goretzka, am Ball dafür jedoch stärker. Gemeinsam teilen sie das Schicksal, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen zu werden.

Leon Goretzka beim FC Bayern nicht mehr unantastbar

Fakt ist: Noch hat Leon Goretzka seinen Rhythmus nicht wiedergefunden. Sein Mix aus Zweikampfhärte, Dynamik und Torgefahr war in jüngerer Vergangenheit ein wichtiges Puzzleteil im Erfolgskonzept des FC Bayern.

In seiner derzeitigen Verfassung muss der Modellathlet allerdings um seinen Platz in der Mannschaft fürchten. Insofern könnte das anstehende Top-Duell der Champions-League-Achtelfinalisten Bayern München und Eintracht Frankfurt schon ein deutlicher Fingerzeig sein.

Bislang führte für Trainer Nagelsmann an einem fitten Goretzka in der Regel kein Weg vorbei. Doch selbst wenn seine Kopfverletzung aus dem Köln-Spiel rechtzeitig bis Samstagabend ausheilen sollte, droht dem einstigen Leistungsträger mehr denn je die Ersatzbank.

Heiko Lütkehus