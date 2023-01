Baumgart für Bauchfrei-Auftritt beim FC Bayern gefeiert

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Steffen Baumgart sorgte mit dieser Aktion für den Hingucker des Abends beim FC Bayern

Was war da denn los? Nicht nur, dass Steffen Baumgart wie schon häufig beobachtet trotz winterlicher Außentemperaturen nur leicht bekleidet im T-Shirt in der Coachingzone seine Mannschaft nach vorne peitschte. Der Cheftrainer des 1. FC Köln ließ sich beim 1:1-Unentschieden seiner Mannschaft beim FC Bayern sogar zu einem kurzen Bauchfrei-Auftritt hinreißen.

Zu Beginn der Partie stand der Effzeh-Coach bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt noch im schwarzen Kapuzenpulli an der Seitenlinie. Schon nach weniger als einer halben Stunde war der 50-Jährige dann aber richtig auf Betriebstemperatur.

Baumgart zog sich den Hoodie aus und dirigierte seine Mannschaft fortan im kurzärmlichen Polo-Shirt. Mit vollem Körpereinsatz und gewohnt lautstark unterstützte er seine Elf in der Allianz Arena, die sich bis zum Last-Minute-Ausgleich durch Joshua Kimmich sogar lange Zeit auf der Siegerstraße befand.

Bei seiner Auszieh-Aktion sorgte Baumgart dabei mit einem Bauch-Blitzer für wahre Freude unter den Kölner Anhängern, unter denen der Cheftrainer mit der Schiebermütze sowieso längst Kultstatus genießt.

Baumgart bauchfrei, Nagelsmann im Daunenmantel

Die Kommentare in den sozialen Medien zu Bauchfrei-Baumgart ließen nicht lange auf sich warten: "Steffen übernachtet bestimmt auch in der Eistonne", "Der Effzeh hat fett gespielt und einen Punkt geholt", oder "Immer wenn ich Baumgart im Bild sehe, kuschele ich mich noch tiefer in meine Decke" hieß es bei Twitter, Facebook und Co.

Der Köln-Coach selbst zeigte sich nach dem Spiel übrigens ganz entspannt, als er am "Sport1"-Mikrofon gefragt wurde, ob ihm denn nicht kalt gewesen sei bei seiner Auszieh-Aktion: "Mir war nicht kalt, es war ja ein erwärmendes Spiel von beiden Mannschaften. Ich wurde durch Fußball erwärmt."

Sein Trainerkollege Julian Nagelsmann vom FC Bayern hatte übrigens während der gesamten 90 Spielminuten in dickem Daunenmantel samt Handschuhen an der Außenlinie gestanden.