Will Max Kruse wirklich zum Hamburger SV?

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Max Kruse wird plötzlich beim HSV gehandelt

So wirklich ruhig wurde es in dem Monaten nach seinem Aus beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht um Max Kruse. Der Ex-Nationalspieler tritt fleißig in den sozialen Medien auf, betreibt unter anderem einen Podcast mit TV-Star Oliver Pocher. Außerdem feierte Kruse am Poker-Tisch beachtliche Siege, gewann im November bei einem Turnier sogar eine sechsstellige Summe. Doch wie geht es fußballerisch weiter mit dem eigenwilligen Offensivspieler? Laut jüngster Spekulationen könnte eine erste Spur zum Hamburger SV noch heiß werden.

Max Kruse will zum HSV. Diese Meldung hat zumindest der Hamburger Buchautor und HSV-Experte Daniel Jovanov am Dienstagabend verbreitet. Nach seinen Informationen habe Kruse zwar "Anfragen aus dem Ausland vorliegen", wie der Journalist in den sozialen Medien behauptete.

Doch sei der 34-Jährige gar nicht an einem womöglich letzten Auslandsabenteuer interessiert. Aus seinem Umfeld sei zu hören, dass Max Kruse lieber zum HSV wechseln und dort den Traum von der Rückkehr des einstigen Bundesliga-Dinos endlich realisieren würde. Derzeit halte sich der langjährige Bundesliga-Stürmer noch mit einem Personal Trainer fit.

Wie es weiter heißt, würde Kruse für ein HSV-Engagement auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und sich auch mit einem Arbeitspapier mit kurzer Laufzeit, wahrscheinlich nur bis zum Saisonende, zufrieden geben.

Einen direkten Draht zwischen dem Tabellenzweiten der 2. Bundesliga und dem Spieler selbst soll es zwar noch nicht geben, der HSV selbst derzeit noch andere Transferprioritäten haben.

HSV-Gerüchte auch mit Lasogga und Boateng

Doch gänzlich ausgeschlossen sei es nicht, dass die Rothosen doch noch einmal ernsthaft über den 14-maligen Nationalspieler nachdenken könnten, der seinen letzten Vertrag beim VfL Wolfsburg im November 2022 vorzeitig aufgelöst hat.

Kruse ist zwar in Reinbek im Ballungsraum Hamburg geboren, hat mit dem HSV aber keine gemeinsame Vergangenheit. Vielmehr stand er als Jung-Profi für den Stadtrivalen FC St. Pauli auf dem Feld, war danach bekanntlich mehrere Jahre lang auch beim SV Werder Bremen aktiv.

Von Vereinsseite hat sich bis dato noch niemand zu den Spekulationen über ein mögliches Interesse an Max Kruse geäußert. Zuletzt wurden auch die Ex-HSV-Stars Jérôme Boateng und Pierre-Michel Lasogga schon als in der Boulevard-Presse als mögliche Winterzugänge gespielt.