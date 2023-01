Torreichste Bundesliga-Hinrunde seit 31 Jahren

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Union Berlin bejubelt ein Tor

Die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga war die torreichste seit 31 Jahren.

Die 18 Teams kamen gemeinsam auf 501 Tore. Zuletzt waren in der Saison 1991/92 in einer Hinrunde mehr Treffer erzielt worden, damals spielten aber 20 Teams in der Bundesliga, die an den ersten 19 Spieltagen 510-mal trafen.

1985/86 waren es nach der Hinrunde und 17 Spieltagen 518 Tore.

Am Mittwoch sorgte Bayer Leverkusens Adam Hlozek (53.) mit dem 2:0 gegen den VfL Bochum für den 500. Treffer der laufenden Saison. Die meisten Tore steuerte Bayern München (51) bei, die wenigsten Schalke 04 (14).