So plant der FC Bayern weiter mit Gravenberch

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Ryan Gravenberch soll beim FC Bayern bleiben

Ryan Gravenberch wartet beim FC Bayern noch auf den großen Durchbruch. Ein befristeter Abschied aus München soll beim zentralen Mittelfeldspieler aber nicht zur Debatte stehen.

Wie der "kicker" berichtet, ist eine Gravenberch-Leihe beim FC Bayern "kein Thema". Vielmehr soll sich der 20-Jährige beim deutschen Rekordmeister durchbeißen.

Der Niederländer war im vergangenen Sommer als großes Zukunftsversprechen für kolportierte 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Isar gewechselt. Beim FC Bayern muss sich Gravenberch aber in der Regel hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka anstellen.

Beim vergangenen Pflichtspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) wurde der elffache Nationalspieler zur zweiten Halbzeit eingewechselt, erhielt von sport.de allerdings nur die Note 4,0.

Im kommenden Sommer muss sich Gravenberch beim FC Bayern wohl auf noch mehr Konkurrenz einstellen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt Konrad Laimer von RB Leipzig zum Tabellenführer der Bundesliga. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus.

Erhält Gravenberch beim FC Bayern mehr Spielzeit?

Zuletzt wurde Gravenberch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Zu einem Wechsel in die Premier League wird es aller Voraussicht nach aber nicht kommen.

Stattdessen will sich der Oranje-Profi beim FC Bayern durchsetzen. Gravenberchs Vertrag läuft an der Säbener Straße noch bis 2027.

Da sich Leon Goretzka beim FC Bayern aktuell in einem Leistungstief befindet, könnte der Niederländer unter Cheftrainer Julian Nagelsmann bei den anstehenden Aufgaben mehr Spielzeit bekommen.

Am Samstagabend (18:30 Uhr) treffen die Münchner im Bundesliga-Topspiel auf Eintracht Frankfurt. Am kommenden Mittwoch (20:45 Uhr) gastiert der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FSV Mainz 05. Anschließend geht es in der Liga zum formstarken VfL Wolfsburg (5. Februar, 17:30 Uhr).