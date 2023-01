Salihamidzic vor Abschied vom FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern verleiht wohl Nick Salihamidzic

Nick Salihamidzic steht offenbar vor einem vorübergehenden Abschied vom FC Bayern. Einem Medienbericht zufolge zieht es den Sohn des Münchner Sportvorstands nach Italien.

Nick Salihamidzic will beim FC Bayern in die großen Fußstapfen seines Vaters treten. Um die nötige Spielpraxis zu erhalten, könnte der 19-Jährige nun ein Engagement in Italien antreten.

Wie der Journalist Fabrizio Romano berichtet, steht Salihamidzic vor einer Leihe zu Cosenza Calcio. Der Rechtsverteidiger soll sich dem italienischen Zweitligisten bis zum Saisonende anschließen. Der Medizincheck könnte am Freitag erfolgen, heißt es.

Zuletzt hatte sich Salihamidzic bei den Vancouver Whitecaps probiert. Das Leihgeschäft zum MLS-Klub wurde aber im vergangenen Herbst vorzeitig abgebrochen. Der Sohn von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bezeichnete den Schritt an die Westküste Kanadas sogar als "großen Fehler".

Für das MLS-Team der Vancouver Whitecaps bestritt das Talent kein einziges Spiel. Salihamidzic kam stattdessen fünf Mal bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Das Leihgeschäft war eigentlich bis 2023 angedacht.

Salihamidzic spielt seit 2015 für den FC Bayern

Salihamidzic ist seit 2015 beim FC Bayern aktiv, wo er seither alle Nachwuchsabteilungen durchlief. In der letzten Saison spielte er für die U23-Mannschaft der Münchner und kam in der Regionalliga Bayern zwei Mal zum Einsatz.

Nun könnte Salihamidzic einen neuen Anlauf in Italien wagen und sich bei Cosenza Calcio für höhere Aufgaben beim FC Bayern empfehlen. Geht es nach dem Transfer-Experten Fabrizio Romano, könnte der Deal schon zeitnah über die Bühne gehen.

Salihamidzic ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Vater Hasan absolvierte in seiner erfolgreichen Karriere insgesamt 365 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Bis dahin ist es für Nick Salihamidzic noch ein weiter Weg.