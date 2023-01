Dann wird die Bayern-Saison ein echtes "Desaster"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann blieb zuletzt zweimal mit dem FC Bayern ohne Sieg

Mit zwei Remis gegen RB Leipzig (1:1) und den 1. FC Köln (1:1) ist der FC Bayern alles andere als zufriedenstellend in das neue Kalenderjahr gestartet. Die Münchner stehen bereits jetzt vor einer äußerst richtungweisenden Woche.

Diese Unentschieden taten weh! Der FC Bayern beendet die nun abgeschlossene Bundesliga-Hinrunde zwar auf Platz eins, mit drei Zählern Vorsprung vor Überraschungsmannschaft 1. FC Union Berlin.

Doch vor allem das komfortable Neun-Punkte-Polster auf den vermeintlich ärgsten Konkurrenten Borussia Dortmund ist innerhalb von vier Tagen auf fünf Punkte zusammengeschmolzen.

Beim deutschen Rekordmeister schrillen daher längst die Alarmglocken. Eine zweite Schwächeperiode in der laufenden Saison wie einst im Herbst 2022 soll unbedingt vermieden werden. Damals blieb die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann ganze vier Partien lang sieglos (drei Remis, eine Niederlage).

Das Programm der kommenden Tage birgt dabei eine extrem große Stolpergefahr. In der Bundesliga stehen die Vergleiche mit Eintracht Frankfurt zu Hause und dem VfL Wolfsburg auswärts an.

Das aktuelle und ehemalige Team von Oliver Glasner gelten als formstärkte Mannschaften der Bundesliga. Sowohl die Adlerträger als auch die Wölfe peilen gegen den FC Bayern etwas Zählbares an. Besonders dem VfL Wolfsburg von Ex-Trainer Niko Kovac ist nach zuletzt sechs Siegen in Folge (davon fünfmal zu Null) ein Coup im Heimspiel gegen den Spitzenreiter am 5. Februar (ab 17:30 Uhr) derzeit allemal zuzutrauen.

FC Bayern im Pokal zum Siegen verdammt

Und dann ist da auch noch der DFB-Pokal. Am kommenden Mittwoch steht da nämlich das Achtelfinal-Duell beim 1. FSV Mainz 05 auf dem Programm. Auch hier steht der Rekordpokalsieger unter ziemlichem Druck, will er seine schlechte Bilanz der letzten Jahre doch unbedingt aufpolieren.

In den letzten beiden Spielzeiten flogen die Bayern bereits in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb - zunächst gegen Holstein Kiel (5:6 i.E.) und dann gegen Borussia Mönchengladbach (0:5).

Ein drittes frühes Aus im DFB-Pokal würde laut einem "kicker"-Bericht in der internen Bewertung nicht weniger als "ein Desaster" bedeuten, mit womöglich ungeahnten weiteren Auswirkungen auf die laufende Saison. Keine zwei Wochen später steht immerhin die wohl wichtigste Partie der laufenden Spielzeit an, das Königsklassen-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.