Neue Abwehrkante schon auf dem Weg zum FC Schalke

IMAGO/Neil Hanna

Moritz Jenz (M.) spielte im Herbst noch gegen Real Madrid

Er hat in dieser Saison schon Champions League gespielt und soll nun bei der angestrebten Aufholjagd des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04 mithelfen: Der Wechsel von Moritz Jenz vom FC Celtic nach Gelsenkirchen ist wohl in Kürze durch.

Am Mittwoch verabschiedete sich der Innenverteidiger in einem emotionalen Instagram-Post von seiner "Celtic-Familie" aus Glasgow, wo er das letzte Jahr auf Leihbasis gespielt hatte.

"Ich muss leider sagen, dass ich den Verein nach kurzer Zeit verlasse. Es war eine fantastische Zeit im Verein. Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, ein Teil des Celtic Football Club gewesen zu sein", schrieb der 23-Jährige in seinem Statement, welches er gemeinsam mit einem Video mit seinen besten Szenen aus dem halben Jahr in Schottland versah.

Für den FC Celtic bestritt Jenz insgesamt 19 Pflichtspiele, war auf Anhieb als Stammspieler in der Innenverteidigung gesetzt. In der Gruppenphase der Champions League absolvierte er alle sechs Partien über die volle Distanz, stand dabei unter anderem auch zweimal gegen RB Leipzig und Real Madrid auf dem Feld.

Jenz soll als Leihspieler zum FC Schalke kommen

Mit diesen neuen Erfahrungen im Gepäck soll es der gebürtige Berliner jetzt beim FC Schalke richten. Laut einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" wird der 1,90-m-Mann schon am Donnerstag in Gelsenkirchen erwartet, um den obligatorischen Medizincheck sowie die vertraglichen Formalitäten zu regeln. Danach soll er direkt zur Mannschaft stoßen und das Teamtraining bei den Königsblauen aufnehmen.

Dass er schon am kommenden Sonntag (ab 17:30 Uhr) beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird, scheint zwar noch unwahrscheinlich. Eine Nominierung in den Spieltagskader sei aber drin, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Der Deutsch-Brite steht noch langfristig bis 2026 beim französischen Klub FC Lorient unter Vertrag. Auch beim FC Schalke soll er zunächst auf Leihbasis unterschreiben, ähnlich wie zuletzt bei Celtic, dessen Leihgeschäft mit Jenz nun vorzeitig beendet wurde.