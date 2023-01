Knäbel teilt Reis-Urteil: S04 "nicht Bundesliga-tauglich"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Peter Knäbel nimmt die Profis des FC Schalke 04 in die Pflicht

Scheinbar unaufhaltsam rast der FC Schalke 04 auf den Abstieg zu. Zwar ist gerade einmal die Hälfte der Bundesliga-Saison gespielt, die bisherige Ausbeute macht jedoch wenig Hoffnung auf eine Aufholjagd. Sportvorstand Peter Knäbel verschärft nun den Ton.

Nach der bitteren 1:6-Heimklatsche gegen RB Leipzig herrscht beim FC Schalke Endzeitstimmung. Der Plan, in der Winterpause neuen Mut zu schöpfen und das Feld anschließend von hinten aufzurollen, ist für das abgeschlagene Tabellenschlusslicht bislang nicht aufgegangen.

Im Gegenteil: Mit mickrigen neun Punkten auf dem Konto scheinen bei den Knappen schon nach der Hinserie die Lichter langsam auszugehen.

S04-Sportvorstand Peter Knäbel will sich mit dem zweiten Abstieg in zwei Jahren noch nicht abfinden, weiß allerdings auch, dass es so wie zuletzt nicht weitergehen kann.

"Wenn man so auftritt und so zweikampfschwach agiert (wie gegen Leipzig; Anm.d.Red.), ist das nicht Bundesliga-tauglich", stellte der 56-Jährige der Mannschaft in der "WAZ" ein vernichtendes Zeugnis aus.

Ähnlich deutlich hatte sich Trainer Thomas Reis zuvor bereits zur desolaten Vorstellung in der Englischen Woche geäußert.

FC Schalke 04: Leipzig-Debakel "nur ein Ausrutscher"?

Knäbel fordert vom Team jetzt eine Reaktion. "Es steht außer Frage, dass die Mannschaft gegen Köln ein ganz anderes Gesicht zeigen muss, das ist unsere klare Erwartungshaltung", stellte der Funktionär klar. Die heftige Abreibung gegen Leipzig dürfe "nur ein Ausrutscher gewesen sein", forderte er.

Zugleich wischte Knäbel generelle Zweifel an der Kaderqualität vom Tisch. Gegen RB sei es nur "nicht gelungen, sie auf den Platz zu bringen", betonte der Ex-Profi, der daraus seine "Schlüsse ziehen" will.

Viel Zeit bleibt den Königsblauen freilich nicht: Schon am Sonntag treffen sie um 15:30 Uhr in der Veltins-Arena auf den formstarken 1. FC Köln.